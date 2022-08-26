ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц — Finance.ua
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ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц

Личные финансы
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Пенсионный фонд Украины 25 августа завершил финансирование пенсий за август 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,4 млрд гривен, что на 1,2 млрд гривен больше, чем в июле (50,2 млрд гривен).
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Ранее ПФУ сообщал, что на выплату пенсий через «Укрпочту» направлено 10,4 млрд гривен, остальное через банки.
По сообщению АО «Укрпочта», на 23 августа доставлено 77,6% профинансированной суммы за август.
Уполномоченными банками зачислены на счета, открытые в банках по обращениям пенсионеров, 100% профинансированных сумм.
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Отметим, по данным Минсоцполитики, на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров. Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт. Однако пенсионер впоследствии сможет получить свои деньги.
Напомним, средний размер пенсии за II квартал 2022 года вырос на 67,0 гривен до 4437,45 гривен.
С начала года пенсии выросли на 445,92 грн (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%.
Число пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.
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По материалам:
РБК-Україна
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