ПФУ рассказал о новых правилах выплат для ВПЛ: что изменилось
Кабинет Министров внес изменения в порядок предоставления пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Что меняется
Увеличено максимальное количество периодов выплаты пособия на проживание ВПЛ с четырех шестимесячных периодов до пяти.
Также возобновлено право семей с детьми ВПЛ на пособие: выплата на детей предоставляется независимо от дохода родителей при условии соответствия семьи критериям имущественного состояния семьи, фактического места ее проживания и обучения детей.
Срок, с которого назначается выплата на детей:
- если заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины будет подано до 1 мая 2026 года, то выплата будет назначена с 1 февраля 2026 года;
- в случае обращения за выплатой после 1 мая 2026 года, ее назначат с месяца обращения.
Кроме того, обновлены правила назначения выплат для пенсионеров и семей, в составе которых есть нетрудоспособные лица. Так, лица, которым пособие прекращено из-за превышения среднемесячного совокупного дохода семьи (на одного члена семьи четыре размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на 1 января года, в котором принимается решение о назначении пособия), могут повторно подать документы на выплату с учетом измененного размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
По состоянию на 1 января 2026 года этот показатель составляет 10 380 грн (2 595 грн x 4).
Срок, с которого назначается выплата:
- если заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины будет подано до 1 мая 2026 года, то выплата будет назначена с 1 января 2026 года;
- в случае обращения за выплатой после 1 мая 2026 года, ее назначат с месяца обращения.
Какие документы требуются
Для назначения пособия подается заявление со следующими документами:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя, опекуна или попечителя (при необходимости);
- письменное согласие в произвольной форме от других членов семьи о выплате пособия уполномоченному лицу;
- другие документы, которые могут оказывать влияние на назначение и размер выплаты.
Как подать заявление
Заявление на получение пособия можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины одним из следующих способов:
- лично в сервисном центре;
- через уполномоченное лицо исполнительного органа местного совета;
- через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- почтой в адрес соответствующего органа;
- онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). О запуске этой возможности сообщат дополнительно.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство расширяет поддержку для внутренне перемещенных лиц. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше. Независимо от дохода семьи, выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, если заявление подано до 1 мая 2026 года.
