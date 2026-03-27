ПФУ рассказал о новых правилах выплат для ВПЛ: что изменилось Сегодня 13:04 — Личные финансы

Кабинет Министров внес изменения в порядок предоставления пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Что меняется

Увеличено максимальное количество периодов выплаты пособия на проживание ВПЛ с четырех шестимесячных периодов до пяти.

Также возобновлено право семей с детьми ВПЛ на пособие: выплата на детей предоставляется независимо от дохода родителей при условии соответствия семьи критериям имущественного состояния семьи, фактического места ее проживания и обучения детей.

Срок, с которого назначается выплата на детей:

если заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины будет подано до 1 мая 2026 года, то выплата будет назначена с 1 февраля 2026 года ;

; в случае обращения за выплатой после 1 мая 2026 года, ее назначат с месяца обращения.

Кроме того, обновлены правила назначения выплат для пенсионеров и семей, в составе которых есть нетрудоспособные лица. Так, лица, которым пособие прекращено из-за превышения среднемесячного совокупного дохода семьи (на одного члена семьи четыре размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на 1 января года, в котором принимается решение о назначении пособия), могут повторно подать документы на выплату с учетом измененного размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 года этот показатель составляет 10 380 грн (2 595 грн x 4).

Срок, с которого назначается выплата:

если заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины будет подано до 1 мая 2026 года, то выплата будет назначена с 1 января 2026 года ;

; в случае обращения за выплатой после 1 мая 2026 года, ее назначат с месяца обращения.

Какие документы требуются

Для назначения пособия подается заявление со следующими документами:

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);

документы, подтверждающие полномочия законного представителя, опекуна или попечителя (при необходимости);

письменное согласие в произвольной форме от других членов семьи о выплате пособия уполномоченному лицу;

другие документы, которые могут оказывать влияние на назначение и размер выплаты.

Как подать заявление

Заявление на получение пособия можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины одним из следующих способов:

лично в сервисном центре;

через уполномоченное лицо исполнительного органа местного совета;

через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

почтой в адрес соответствующего органа;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). О запуске этой возможности сообщат дополнительно.

