ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год — Finance.ua
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ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год

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ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год
ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год
Проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2024 год не предусматривает дефицита и покрытия недостатка средств из государственного бюджета Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно проекту, собственные доходы фонда будут составлять 574 млрд гривен, в том числе по общеобязательному государственному пенсионному страхованию — 536 млрд гривен, поступления из государственного бюджета Украины единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц — 26,9 млрд гривен.
Кроме того, средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий по пенсионным программам составят 244,9 млрд гривен (в том числе на пенсии военным — 243,4 млрд гривен).
Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины — 0.
Всего расходы фонда составят 872,2 млрд гривен, в том числе 49,9 млрд гривен на жилищные субсидии и льготы.
Напомним, в 2023 году в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 777,3 млрд гривен. Собственные доходы ПФУ составили 489,0 млрд гривен (из которых 24,2 млрд гривен — государственного бюджета единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц); средства госбюджета на выплаты пенсий, назначенных по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств ПФУ — 249,4 млрд гривен, средства на выплату льгот и жилищных субсидий — 35,5 млрд гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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