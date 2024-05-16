ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год — Finance.ua

ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год Сегодня 15:34

ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год

Проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2024 год не предусматривает дефицита и покрытия недостатка средств из государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Согласно проекту, собственные доходы фонда будут составлять 574 млрд гривен, в том числе по общеобязательному государственному пенсионному страхованию — 536 млрд гривен, поступления из государственного бюджета Украины единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц — 26,9 млрд гривен.

Кроме того, средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий по пенсионным программам составят 244,9 млрд гривен (в том числе на пенсии военным — 243,4 млрд гривен).

Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины — 0.

Всего расходы фонда составят 872,2 млрд гривен, в том числе 49,9 млрд гривен на жилищные субсидии и льготы.

Напомним, в 2023 году в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 777,3 млрд гривен. Собственные доходы ПФУ составили 489,0 млрд гривен (из которых 24,2 млрд гривен — государственного бюджета единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц); средства госбюджета на выплаты пенсий, назначенных по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств ПФУ — 249,4 млрд гривен, средства на выплату льгот и жилищных субсидий — 35,5 млрд гривен.

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