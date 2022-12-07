ПФУ назвал сумму субсидий и льгот за последний месяц — Finance.ua

ПФУ назвал сумму субсидий и льгот за последний месяц Сегодня 08:33 — Личные финансы

ПФУ назвал сумму субсидий и льгот за последний месяц

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа за ноябрь 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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По данным пресс-службы, на выплаты для более 2,6 млн домохозяйств направлено 3,9 млрд гривен, в том числе:

1,2 млрд гривен — на выплату субсидий через АО «Укрпочта»,

2,7 млрд гривен — через уполномоченные банки.

Ожидается, что средняя субсидия в течение отопительного сезона составит 1700-1800 гривен.

Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также будет назначать субсидии.

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