Правительство выделило средства на жилищные субсидии — Finance.ua

Правительство выделило средства на жилищные субсидии Сегодня 16:33

Кабинет Министров Украины внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год. Доходы и расходы фонда возрастут на 12,6 млрд гривен до 606,9 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 2 декабря 2022 г. № 1347

Документом выделяется из государственного бюджета 12,6 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Напомним, с 1 декабря 2022 г. полномочия принимать обращения на назначение жилищных субсидий получил Пенсионный фонд Украины. В ПФУ рассказали, что это значит для граждан.

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