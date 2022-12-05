Правительство выделило средства на жилищные субсидии — Finance.ua
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Правительство выделило средства на жилищные субсидии

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Кабинет Министров Украины внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год. Доходы и расходы фонда возрастут на 12,6 млрд гривен до 606,9 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 2 декабря 2022 г. № 1347.
Документом выделяется из государственного бюджета 12,6 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
Напомним, с 1 декабря 2022 г. полномочия принимать обращения на назначение жилищных субсидий получил Пенсионный фонд Украины. В ПФУ рассказали, что это значит для граждан.
По материалам:
РБК-Україна
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