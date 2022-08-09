Pfizer покупает компанию Global Blood Therapeutics за $5,4 млрд — Finance.ua

Pfizer покупает компанию Global Blood Therapeutics за $5,4 млрд
Американский фармгигант Pfizer согласился приобрести за $5,4 млрд компанию Global Blood Therapeutics, производящую недавно одобренный препарат против серповидно-клеточной анемии Oxbryta.
Об этом пишет WSJ.
Pfizer заплатит $68,5 за каждую акцию Global Blood. Это вдвое больше, чем цена акций на 3 августа, когда стало известно, что Pfizer планирует поглощение.
По расчетам Bloomberg, общая стоимость сделки без учета долга составит около $4,6 млрд.
Поглощение GBT поможет Pfizer наладить продажу препаратов для лечения серповидно-клеточной анемии.
Акции GBT выросли на 4,4% на открытии в Нью-Йорке, а Pfizer упали на 0,5%.
Справка Finance.ua:
- GBT была основана в 2011 году. В декабре 2021 года регуляторы одобрили препарат против серповидно-клеточной болезни Oxbryta, и еще два препарата показали хорошие результаты в ходе предварительных испытаний;
- продажи Oxbryta помогли лаборатории достичь оборота в объеме $55 млн (+41%), а чистый убыток компании составил $81,4 млн. В прошлом году чистый объем продаж Oxbryta достиг $195 млн.
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