Pfizer покупает биотехнологическую компанию Seagen за 43 млрд долларов — Finance.ua
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Pfizer покупает биотехнологическую компанию Seagen за 43 млрд долларов

Фондовый рынок
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Pfizer покупает биотехнологическую компанию Seagen за 43 млрд долларов
Pfizer покупает биотехнологическую компанию Seagen за 43 млрд долларов
Американский фармацевтический гигант Pfizer объявил, что заключил сделку по покупке биотехнологической компании Seagen, специализирующейся на инновационном лечении рака, за 43 миллиарда долларов.
Об этом пишет France 24.
Pfizer предлагает 229 долларов за акцию наличными, и компании ожидают завершить сделку позже в этом году или начале 2024 года, говорится в заявлении.
«Pfizer направляет свои финансовые ресурсы на продвижение борьбы с раком», — сказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.
«Онкология продолжает оставаться самым большим драйвером роста в мировой медицине, и это приобретение усилит позиции Pfizer в этой важной сфере», — добавил Бурла.
Компания Seagen — лидер в области исследований, разработки и коммерциализации методов лечения рака — растет, и в этом году прогнозируется 12-процентное увеличение доходов до 2,2 миллиарда долларов США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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