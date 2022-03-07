ПФ назвал ситуацию с выплатами пенсий в марте — Finance.ua
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ПФ назвал ситуацию с выплатами пенсий в марте

Сегодня 17:07Личные финансы
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ПФ назвал ситуацию с выплатами пенсий в мартеПФ назвал ситуацию с выплатами пенсий в марте
Пенсионный фонд Украины сообщил, что на счета получателей зачислены пенсии на сумму 18,3 млрд грн или 100% профинансированных средств.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в Facebook.
«Выплачены пенсии получателям с определенной датой выплаты с 4 по 14 число включительно», — говорится в сообщении.
Как сказано, пенсию, зачисленную на текущий счет, можно получить в том числе по месту фактического пребывания.
Укрпочта с 3 марта приступила к выплате пенсионерам по их постоянному месту жительства и обеспечивает возможность получить выплату в случае временного изменения фактического места жительства.
Для лиц, не имеющих возможности снять наличные с банковских карт в банкоматах или отделениях банка, есть возможность воспользоваться следующими сервисами:
• перечисление средств с карты для получения наличных денег в отделении Укрпочты или с доставкой по адресу проживания с помощью услуги «С карты на дом»;
• снятие средств через POS-терминалы в отделениях Укрпочты.

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По материалам: Finance.UA
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