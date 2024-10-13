Peugeot презентовала элегантный электрический фастбэк e-408 (фото) — Finance.ua

Peugeot презентовала элегантный электрический фастбэк e-408 (фото)
Peugeot представила свой последний электромобиль — стильный фастбэк e-408. У него общая основа с Peugeot e-308, но может похвастаться уникальной силовой установкой и дизайном, который, как надеется Peugeot, поможет ему бросить вызов таким моделям, как Tesla Model 3 и Polestar 2.
Об этом сообщает Arenaev.
Одним из ключевых отличий между e-408 и его братом, e-308, является аккумулятор. e-408 получил чуть больше батарею емкостью 58,2 кВт/ч, что обеспечивает диапазон WLTP 453 км. Он уступает Tesla Model 3 Long Range и Polestar 2 Long Range, которые предлагают 628 км и 657 км соответственно.
Peugeot защищает такую емкость батареи, заявляя, что среднее ежедневное путешествие для покупателя автомобиля C-сегмента составляет всего 45 км.
К сожалению для Peugeot, на постоянно конкурентном рынке электромобилей юеспокойство по поводу запаса хода остается важным фактором для многих потенциальных покупателей.
Надеемся, что здесь когда-нибудь появится вариант батареи большей емкости, такой как блок емкостью 98 кВт/ч, который есть у Peugeot e-3008 и e-5008, что сделает e-408 более привлекательным компаньоном на дальние расстояния.
Скорость подзарядки — еще одна сфера, где e-408 отстает от конкурентов. С максимальной мощностью 120 кВт, он обеспечивает лишь половину мощности зарядки Kia EV6 в 240 кВт.
Несмотря на это, e-408 может предложить многое. Его аэродинамический дизайн с коэффициентом лобового сопротивления Cd 0,28 способствует его эффективности.
e-408 оснащен электродвигателем мощностью 207 лошадок с крутящим моментом 332 Нм. Хотя официальные данные об ускорении все еще остаются в тайне, ожидается, что он будет быстрее e-308, который разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,8 секунды.
Зрительно e-408 почти идентичен своему коллеге с двигателем внутреннего сгорания, за исключением маленького значка «e» сзади.
Этот выбор дизайна, по словам Peugeot, нацелен на сохранение привлекательной эстетики 408. Внутри e-408 оснащен фирменной системой Peugeot i-Cockpit с компактным рулем и поднятой 10-дюймовой приборной панелью.
10-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также отдельный сенсорный экран i-Toggle дополняют современный интерьер.
Peugeot e-408 дебютирует на Парижском автосалоне позже в этом месяце, европейская стоимость стартует от 43 900 евро за комплектацию Allure и 45 900 евро за комплектацию GT.
Хотя он не может похвастаться запасом хода или мощностью, его дизайн и интерьер может помочь ему найти свою нишу на рынке.
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