Peugeot презентовала элегантный электрический фастбэк e-408 (фото) — Finance.ua

Peugeot презентовала элегантный электрический фастбэк e-408 (фото) 13.10.2024, 02:21 — Технологии&Авто

Peugeot презентовала элегантный электрический фастбэк e-408 (фото)

Peugeot представила свой последний электромобиль — стильный фастбэк e-408. У него общая основа с Peugeot e-308, но может похвастаться уникальной силовой установкой и дизайном, который, как надеется Peugeot, поможет ему бросить вызов таким моделям, как Tesla Model 3 и Polestar 2.

Об этом сообщает Arenaev.

Одним из ключевых отличий между e-408 и его братом, e-308, является аккумулятор. e-408 получил чуть больше батарею емкостью 58,2 кВт/ч, что обеспечивает диапазон WLTP 453 км. Он уступает Tesla Model 3 Long Range и Polestar 2 Long Range, которые предлагают 628 км и 657 км соответственно.

Peugeot защищает такую ​​емкость батареи, заявляя, что среднее ежедневное путешествие для покупателя автомобиля C-сегмента составляет всего 45 км.

К сожалению для Peugeot, на постоянно конкурентном рынке электромобилей юеспокойство по поводу запаса хода остается важным фактором для многих потенциальных покупателей.

Надеемся, что здесь когда-нибудь появится вариант батареи большей емкости, такой как блок емкостью 98 кВт/ч, который есть у Peugeot e-3008 и e-5008, что сделает e-408 более привлекательным компаньоном на дальние расстояния.

Скорость подзарядки — еще одна сфера, где e-408 отстает от конкурентов. С максимальной мощностью 120 кВт, он обеспечивает лишь половину мощности зарядки Kia EV6 в 240 кВт.

Несмотря на это, e-408 может предложить многое. Его аэродинамический дизайн с коэффициентом лобового сопротивления Cd 0,28 способствует его эффективности.

e-408 оснащен электродвигателем мощностью 207 лошадок с крутящим моментом 332 Нм. Хотя официальные данные об ускорении все еще остаются в тайне, ожидается, что он будет быстрее e-308, который разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,8 секунды.

Зрительно e-408 почти идентичен своему коллеге с двигателем внутреннего сгорания, за исключением маленького значка «e» сзади.

Этот выбор дизайна, по словам Peugeot, нацелен на сохранение привлекательной эстетики 408. Внутри e-408 оснащен фирменной системой Peugeot i-Cockpit с компактным рулем и поднятой 10-дюймовой приборной панелью.

10-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также отдельный сенсорный экран i-Toggle дополняют современный интерьер.

Peugeot e-408 дебютирует на Парижском автосалоне позже в этом месяце, европейская стоимость стартует от 43 900 евро за комплектацию Allure и 45 900 евро за комплектацию GT.

Хотя он не может похвастаться запасом хода или мощностью, его дизайн и интерьер может помочь ему найти свою нишу на рынке.

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Мета По материалам:

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