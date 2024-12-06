Peugeot представили доступный пикап с 200-сильным турбодизелем (фото) — Finance.ua

Peugeot представили доступный пикап с 200-сильным турбодизелем (фото) Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

Peugeot представили доступный пикап с 200-сильным турбодизелем (фото)

Представлен новый Peugeot Landtrek 2025. Недорогой рамный пикап прошел модернизацию и в 2025 году появится на украинском рынке.

Об авто рассказали на официальном сайте французского автопроизводителя.

Дизайн Peugeot Landtrek стал более выразительным. Пикап получил новую решетку радиатора, измененный передний бампер и фары с ходовыми огнями в форме «когтей льва». Сзади установили диодные фонари с 3D-эффектом.

Грузоподъемность автомобиля не изменилась: в четырехдверной версии с грузовой платформой длиной 1,63 м она составляет 1000 кг.

Салон Peugeot Landtrek 2025 осовременили. На щитке приборов установили 7-дюймовый дисплей, а на центральной панели — большой 10-дюймовый тачскрин. Новая мультимедийная система дополнена беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

В салоне предусмотрено немало отделений для мелких вещей общим объемом 27 л, а спинку задних сидений можно сложить. Базовая версия получила адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, системы автоматического торможения и мониторинга «слепых зон». Среди опций есть камеры кругового обзора.

Важные изменения произошли под капотом Peugeot Landtrek 2025. Пикап получил новый 2,2-литровый турбодизель Multijet на 200 л. с. и 450 Н∙м, который позволяет буксировать трехтонный прицеп. Теперь дизельная версия доступна не только с 6-ступенчатой ​​механической КПП, но и с 8-ступенчатым автоматом.

Кроме того, установлена ​​новая система постоянного полного привода. Пикап сохраняет понижающую передачу, а на задней оси установлен дифференциал с электронной системой имитации блокировки.

Также есть набор режимов для разных дорожных условий. В зависимости от версии клиренс Peugeot Landtrek составляет 214−235 мм, угол въезда — 29−30°, а съезда — 26−27°. Пикап способен форсировать броды до 600 мм.

Фокус По материалам:

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