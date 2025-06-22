Peugeot представила электрического конкурента Mini Cooper (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Peugeot представила электрического конкурента Mini Cooper (фото)

Технологии&Авто
13
Peugeot представила электрического конкурента Mini Cooper (фото)
Peugeot представила электрического конкурента Mini Cooper (фото), Фото: Stellantis
Peugeot возрождает знаменитую спортивную линейку GTi. Заряженный хэтчбек Peugeot 208 GTi, который бросит вызов электрическому Mini Cooper JCW и Alpine A290 GT, представили во французском Ле-Мане в преддверии старта знаменитой 24-часовой гонки.
Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.
Электромобиль Peugeot e-208 GTi (именно так назвали модель) получил силовую установку от FIAT 600e Abarth и Alfa Romeo Junior Veloce. Его электромотор на передней оси развивает 280 л. с. и 345 Н∙м.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Хэтчбек Peugeot e-208 GTi способен разогнаться до сотни за 5,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Кроме того, доработали подвеску авто, а руль сделали более острым.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Батарея Peugeot 208 на 54 кВт∙ч осталась стандартной, однако ее дополнили новым программным обеспечением гоночного гибрида Peugeot 9X8. Запас хода составляет 350 км, а быстрая (мощностью 100 кВт) зарядка на 80% занимает 30 минут.
Новый Peugeot e-208 GTi отличается от стандартного хэтчбека более агрессивной передней частью, обвесом, спойлером и особым декором. Кузов снизили, а колесные арки расширили. Также установлены 18-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, диаметр передних тормозных дисков вырос до 355 мм.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Салон Peugeot 208 украшен экокожей и алькантарой с ярко-красными акцентами. Установлены спортивные руль и кресла в стиле знаменитого Peugeot 205 GTi, а в цифровой приборной панели и мультимедийной системе изменена графика.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems