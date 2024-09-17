Peugeot представила дальнобойные версии кроссоверов E-3008 и E-5008 (фото) — Finance.ua

Peugeot представила дальнобойные версии кроссоверов E-3008 и E-5008 (фото) Сегодня 22:53 — Фондовый рынок

Peugeot представила дальнобойные версии кроссоверов E-3008 и E-5008 (фото)

Модельный ряд Peugeot E-3008 и E-5008 пополнился новыми версиями Long Range, отличающимися увеличенным запасом хода. Оба электрических кроссовера оснащены новым силовым агрегатом на 230 л.с. и аккумулятором емкостью 96,9 кВтч, что обеспечивает до 700 км пробега для E-3008 и до 668 км для E-5008 на одной зарядке. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 160 кВт.

Ключевым компонентом нового агрегата является аккумулятор, изготовленный на заводе ACC во Франции. Он лишь на 15 мм толще предыдущей версии с емкостью 73 кВт·ч, но обеспечивает высокую эффективность и быструю зарядку.

Зарядить батарею с 20 до 80% можно за 27 минут благодаря поддержке зарядки мощностью 160 кВт. Эта новая батарея питает передний электродвигатель на 230 л.с., который стал обновлением предыдущей версии с двигателем на 210 л.с.

Также с версией Long Range на Peugeot 3008 и 5008 появляется система предварительного подогрева аккумулятора, сокращающая время зарядки, особенно во время длительных поездок и использования быстрых зарядных станций.

Обе модели будут представлены на автосалоне в Париже 2024 года, который пройдет с 14 по 20 октября в Paris Expo Porte de Versailles. Кроме того, для этих версий, как и для всех электромобилей Peugeot, действует гарантия на 8 лет или 160 000 км.

uamotors По материалам:

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