Peugeot представила дальнобойные версии кроссоверов E-3008 и E-5008 (фото) — Finance.ua

Peugeot представила дальнобойные версии кроссоверов E-3008 и E-5008 (фото)
Модельный ряд Peugeot E-3008 и E-5008 пополнился новыми версиями Long Range, отличающимися увеличенным запасом хода. Оба электрических кроссовера оснащены новым силовым агрегатом на 230 л.с. и аккумулятором емкостью 96,9 кВтч, что обеспечивает до 700 км пробега для E-3008 и до 668 км для E-5008 на одной зарядке. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 160 кВт.
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Ключевым компонентом нового агрегата является аккумулятор, изготовленный на заводе ACC во Франции. Он лишь на 15 мм толще предыдущей версии с емкостью 73 кВт·ч, но обеспечивает высокую эффективность и быструю зарядку.
Зарядить батарею с 20 до 80% можно за 27 минут благодаря поддержке зарядки мощностью 160 кВт. Эта новая батарея питает передний электродвигатель на 230 л.с., который стал обновлением предыдущей версии с двигателем на 210 л.с.
Также с версией Long Range на Peugeot 3008 и 5008 появляется система предварительного подогрева аккумулятора, сокращающая время зарядки, особенно во время длительных поездок и использования быстрых зарядных станций.
Обе модели будут представлены на автосалоне в Париже 2024 года, который пройдет с 14 по 20 октября в Paris Expo Porte de Versailles. Кроме того, для этих версий, как и для всех электромобилей Peugeot, действует гарантия на 8 лет или 160 000 км.
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