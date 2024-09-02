Петиция о снижении возраста мобилизации до 50 лет набрала более 25 тысяч голосов — Finance.ua

Петиция о снижении возраста мобилизации до 50 лет набрала более 25 тысяч голосов
Петиция о снижении мобилизационного возраста с 60 до 50 лет набрала более 25 тысяч голосов и теперь ожидает рассмотрения президента Владимира Зеленского.
Источник: сайт официального представительства президента
Подробности: Петиция была опубликована 5 июля. В настоящее время собрала необходимые более 25 тысяч голосов и будет рассматриваться президентом.
Автор петиции просит «уменьшить мобилизационный возраст для мужчин.
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