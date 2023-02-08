Пешком в Румынию: в Черновицкой области задержали 13 беглецов — Finance.ua

Пешком в Румынию: в Черновицкой области задержали 13 беглецов Сегодня 09:33 — Криминал

В Черновицкой области задержали 13 мужчин, пытавшихся бежать из Украины и пешком дойти до Румынии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«До Румынии не добрались: несчастливую тринадцатку по дороге задержали пограничники», — говорится в сообщении.

В Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. В ходе проверки транспорта выяснилось, что 13 пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу в соседнее государство на одном из горных участков Карпат.

Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, они были доставлены в пограничное подразделение. Видео по ссылке

Справка Finance.ua:

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