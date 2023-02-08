Пешком в Румынию: в Черновицкой области задержали 13 беглецов — Finance.ua
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Пешком в Румынию: в Черновицкой области задержали 13 беглецов

Криминал
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В Черновицкой области задержали 13 мужчин, пытавшихся бежать из Украины и пешком дойти до Румынии.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«До Румынии не добрались: несчастливую тринадцатку по дороге задержали пограничники», — говорится в сообщении.
В Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. В ходе проверки транспорта выяснилось, что 13 пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу в соседнее государство на одном из горных участков Карпат.
Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, они были доставлены в пограничное подразделение. Видео по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • в Украине официально продлили военное положение и мобилизацию. Верховная Рада приняла указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с 19 февраля еще на 90 дней до 18 мая. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram. Законопроект о военном положении поддержали 348 депутатов.
По материалам:
Finance.ua
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