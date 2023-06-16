Первый в мире космический завод начал работу — Finance.ua

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Первый в мире космический завод начал работу

Новый спутник компании Varda Space Industries 13 июня начал свою работу в космосе. Это первый в мире космический фармацевтический завод, который можно использовать для проведения исследований в области гиперзвука.

Об этом сообщает New Atlas

По словам представителей компании Varda Space Industries, подобное производство очень полезно для выращивания белковых кристаллов. Поскольку гравитация не влияет на свойства химических соединений в космосе, производство лекарства во внеземных условиях может произвести революцию в этой индустрии.

Особенно важна такая возможность для производителей лекарств, которые могут использовать космический завод с невесомостью для кристаллизации биологических белков с целью анализа их структуры и создания медикаментов.

Также такой космический завод можно использовать для производства лекарства в кристаллической форме с чрезвычайной точностью. И такое производство будет стоить гораздо меньше, чем на Земле. Благодаря тому, что стоимость запусков в космос становится все менее затратной, подобное производство может преуспевать.

Пока что компания Varda Space Industries была первой, отправившей в космос подобный производственный и одновременно лабораторный спутник. Он будет летать на орбите чуть более месяца на приблизительной высоте в 1000 км. Завод 12 июня вывела на орбиту ракета Falcon 9. После завершения миссии аппарат вернется на Землю.

В компании Varda считают, что их новую разработку можно использовать и для проведения различных исследований в области гиперзвука.

Если все пойдет по плану, Varda Space Industries планирует отправить второй подобный аппарат в космос в конце этого года. У американской компании есть планы создать многоразовые производственные космические модули и существует план по созданию производственной космической станции на орбите Земли.

Укрінформ По материалам:

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