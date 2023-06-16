Первый в мире космический завод начал работу — Finance.ua

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Первый в мире космический завод начал работу

Фондовый рынок
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Первый в мире космический завод начал работу
Первый в мире космический завод начал работу
Новый спутник компании Varda Space Industries 13 июня начал свою работу в космосе. Это первый в мире космический фармацевтический завод, который можно использовать для проведения исследований в области гиперзвука.
Об этом сообщает New Atlas.
По словам представителей компании Varda Space Industries, подобное производство очень полезно для выращивания белковых кристаллов. Поскольку гравитация не влияет на свойства химических соединений в космосе, производство лекарства во внеземных условиях может произвести революцию в этой индустрии.
Особенно важна такая возможность для производителей лекарств, которые могут использовать космический завод с невесомостью для кристаллизации биологических белков с целью анализа их структуры и создания медикаментов.
Первый в мире космический завод начал работу
Также такой космический завод можно использовать для производства лекарства в кристаллической форме с чрезвычайной точностью. И такое производство будет стоить гораздо меньше, чем на Земле. Благодаря тому, что стоимость запусков в космос становится все менее затратной, подобное производство может преуспевать.
Пока что компания Varda Space Industries была первой, отправившей в космос подобный производственный и одновременно лабораторный спутник. Он будет летать на орбите чуть более месяца на приблизительной высоте в 1000 км. Завод 12 июня вывела на орбиту ракета Falcon 9. После завершения миссии аппарат вернется на Землю.
В компании Varda считают, что их новую разработку можно использовать и для проведения различных исследований в области гиперзвука.
Если все пойдет по плану, Varda Space Industries планирует отправить второй подобный аппарат в космос в конце этого года. У американской компании есть планы создать многоразовые производственные космические модули и существует план по созданию производственной космической станции на орбите Земли.
По материалам:
Укрінформ
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