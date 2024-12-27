Первый смартфон, меняющий цвет в зависимости от температуры (фото, видео) — Finance.ua
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Первый смартфон, меняющий цвет в зависимости от температуры (фото, видео)

Фондовый рынок
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Первый смартфон, меняющий цвет в зависимости от температуры (фото, видео)
Первый смартфон, меняющий цвет в зависимости от температуры (фото, видео)
Китайская корпорация Realme изобрела первый смартфон в мире с функцией изменения цвета во время воздействия холода. Об этом сообщает издание Android Authority.
В структуре корпуса смартфонов из новой флагманской линейки Realme 14 Pro применили особые термохромные пигменты. Благодаря им задняя панель при температуре ниже 16 °C будет постепенно менять цвет с жемчужно-белого на ярко-синий, а при потеплении возвращаться в исходное состояние.
По словам Realme, на сегодняшний день в индустрии нет подобных решений. Смартфоны-хамелеоны есть в линейках разных Android-брендов, однако они изменяют цвет не под влиянием температуры, а в зависимости от степени освещения и угла падения солнечных лучей.
Что касается других характеристик, флагманская модель Realme 14 Pro+ получит изогнутый AMOLED-дисплей с тонкими симметричными рамками, разрешением 1.5К и частотой 120 Гц. Камеры в обоих смартфонах будут 50-Мп, а степень защиты от влаги будет соответствовать стандарту IP69.
Известно также о чипсете Snapdragon 7s Gen 3 и поддержке системы быстрой зарядки на 80 Вт. Запуск смартфонов можно ожидать в январе 2025 года.
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По материалам:
УНІАН
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