Первый штат в США запретил TikTok — Finance.ua

Первый штат в США запретил TikTok Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Первый штат в США запретил TikTok

TikTok столкнулся с первым запретом со стороны штата США из соображений национальной безопасности после того, как губернатор Монтаны Грег Джанфорте подписал закон, запрещающий загрузку программы.

Об этом пишет Reuters.

Губернатор Джанфорте в среду, 17 мая, подписал закон, запрещающий TikTok работать в штате, чтобы защитить жителей от вероятного сбора разведданных Китаем, что делает его первым штатом США, запретившим популярное приложение.

Монтана сделает незаконным для магазинов приложений Google и Apple предлагать TikTok в штате, но не налагает никаких санкций на лиц, использующих приложение.

Запрет должен вступить в силу 1 января 2024 года и почти наверняка столкнется с юридическими проблемами.

В то же время TikTok не ответил на вопрос о том, планирует ли он судебный иск.

TikTok заявил, что новый закон «нарушает права жителей Монтаны, закрепленные в Первой поправке, путем незаконного запрета TikTok» и что «продолжит работу по защите прав наших пользователей внутри и за пределами Монтаны».

Американский союз гражданских свобод (ACLU) назвал закон «неконституционным». «Этим запретом губернатор Джанфорте и законодательный орган Монтаны растоптали свободу слова сотен тысяч жителей Монтаны, которые используют приложение для самовыражения, сбора информации и ведения своего малого бизнеса во имя антикитайских настроений», — сказал Киган Медрано, директор по политике ACLU штата Монтана.

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