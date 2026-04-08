Первый штат в США готовится запретить строительство новых дата-центров для ИИ 08.04.2026, 01:27 — Мир

В штате Мэн принят законопроект, который должен стать законом, запрещающим строительство новых центров обработки данных для искусственного интеллекта по меньшей мере до конца 2027 года.

Об этом пишет Фокус.

Причины моратория

Дата-центры, предназначенные для работы очень ресурсоемких моделей искусственного интеллекта, стали предметом серьезных споров в США. Эти масштабные объекты оказались крайне непопулярны, особенно среди жителей сельских районов, где они обвиняются в резком росте цен на электроэнергию.

Технологические компании тратят миллиарды долларов на дата-центры для ИИ, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу их негативного влияния на окружающую среду и стабильность энергосистемы.

Дальнейшие действия

Теперь ожидается, что новый закон в штате Мэн заморозит строительство новых центров обработки данных, потребляющих по меньшей мере 20 мегаватт электроэнергии (достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 15 000 домов), по меньшей мере до ноября 2027 года, ожидая экологических и энергетических оценок.

Законопроект приняла Палата представителей штата Мэн и, как ожидается, его примет и Сенат, что сделает Мэн первым штатом в США, где запретили строительство новых дата-центров для ИИ. Этот беспрецедентный шаг подчеркивает растущий политический конфликт между двумя партиями в США из-за ажиотажа вокруг ИИ.

В штате Мэн цены на электроэнергию уже выросли почти на 60% в период с 2021 по 2026 год. Большие центры обработки данных могут создавать дополнительную нагрузку на энергосеть и потенциально усугубить проблему.

Эксперты считают, что подобный закон может быть принят еще в 10 штатах США, где также наблюдается повышение цен на электроэнергию, связывающих, в частности, с дата-центрами.

Мораторием на строительство новых дата-центров для ИИ также выступают экологические организации, указывающие на то, что эти сооружения негативно влияют на окружающую среду.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.