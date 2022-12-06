Первый серийный автомобиль с солнечными батареями запущен в производство — Finance.ua
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Первый серийный автомобиль с солнечными батареями запущен в производство

Технологии&Авто
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Первый серийный автомобиль с солнечными батареями запущен в производство
Первый серийный автомобиль с солнечными батареями запущен в производство
Стартап Lightyear сообщил о начале производства своей первой модели — «солнцемобиля» Lightyear 0, ранее известного под названием Lightyear One.
Сборка большого электрического фастбека с солнечными панелями на кузове началась с опозданием на год.
Изготовление первенца стартап доверил финскому контактному производителю Valmet Automotive. Темпы производства — один автомобиль в неделю — не впечатляют. Но в первом квартале 2023 года их планируют нарастить. Сколько это будет — две, три или четыре единицы — неизвестно.
Общий тираж «солнцемобиля» стоимостью 250 000 евро ограничен 946 экземплярами.
Следует отметить, что собирают Lightyear 0 вручную, причем без использования традиционного конвейера. По цеху автомобили перемещают на ручных тележках.
Габаритная длина фастбека — 5083 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх — 0,175. Автомобиль оснащен четырьмя мотор-колесами, совокупной мощностью 177 л.с. С места до 100 км/ч Lightyear 0 ускоряется за 10 секунд и развивает максимальную скорость 160 км/ч.
Запас хода от батареи на 60 кВтч заявлен на уровне 625 км WLTP. В солнечные дни еще 70 км пробега обеспечивают 782 солнечных элемента, установленных на капоте, крыше и багажнике автомобиля. За год за счет энергии солнца электромобиль может проехать 11 000 км. Пробег между зарядками от терминалов достигает 7400 км или 7 месяцев.
В 2025 году стартап планирует запустить производство второго «солнцемобиля» — Lightyear 2. Ориентировочный ценник модели — 30 000 евро, что делает его более привлекательным в глазах потенциальных клиентов. Планируемый годовой объем производства — 100 тысяч единиц.
Продавать Lightyear 2 планируется в Европе, США и некоторых странах Азии. Прямым его конкурентом называют немецкий Sono Sion стоимостью 29 900 евро.
По материалам:
Телеканал 24
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