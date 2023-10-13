Первый пилотируемый полет Boeing Starliner был перенесен на апрель 2024 года — Finance.ua

Первый пилотируемый полет Boeing Starliner был перенесен на апрель 2024 года Сегодня 18:30 — Мир

Первый пилотируемый полет Boeing Starliner был перенесен на апрель 2024 года

Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Boeing Starliner перенесен на апрель 2024 года.

Об этом сообщает Space.com.

В NASA не назвали причину изменения графика. Также отложена и дата первого эксплуатационного полета космического корабля Boeing — с лета 2024 года до начала 2025-го, добавили представители агентства.

NASA и Boeing ранее заявляли, что планируют к началу марта 2024 года дебютную миссию Starliner с астронавтами, известную как Crew Flight Test (CFT). Однако это была лишь ожидаемая дата готовности космического корабля, а не официальная.

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В рамках CFT астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс совершат тестовый полет на Международную космическую станцию ​​(МКС) и обратно. Миссия столкнулась с рядом задержек из-за различных технических проблем, неоднократно откладывавших ее запуск.

К примеру, полет CFT был запланирован на июль прошлого года, но этот план был отменен после того, как команды обнаружили проблемы с электропроводкой Starliner и его парашютной системой.

В сентябре 2014 года NASA выбрало Boeing и SpaceX для обеспечения полетов астронавтов на МКС и обратно, заключив с каждой из компаний многомиллиардные контракты. Седьмой операционный полет SpaceX на МКС стартовал 25 августа, тогда как Starliner запускался только дважды и ни разу с людьми на борту.

Укрінформ По материалам:

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