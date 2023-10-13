Первый пилотируемый полет Boeing Starliner был перенесен на апрель 2024 года — Finance.ua

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Первый пилотируемый полет Boeing Starliner был перенесен на апрель 2024 года

Мир
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Первый пилотируемый полет Boeing Starliner был перенесен на апрель 2024 года
Первый пилотируемый полет Boeing Starliner был перенесен на апрель 2024 года
Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Boeing Starliner перенесен на апрель 2024 года.
Об этом сообщает Space.com.
В NASA не назвали причину изменения графика. Также отложена и дата первого эксплуатационного полета космического корабля Boeing — с лета 2024 года до начала 2025-го, добавили представители агентства.
NASA и Boeing ранее заявляли, что планируют к началу марта 2024 года дебютную миссию Starliner с астронавтами, известную как Crew Flight Test (CFT). Однако это была лишь ожидаемая дата готовности космического корабля, а не официальная.
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В рамках CFT астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс совершат тестовый полет на Международную космическую станцию ​​(МКС) и обратно. Миссия столкнулась с рядом задержек из-за различных технических проблем, неоднократно откладывавших ее запуск.
К примеру, полет CFT был запланирован на июль прошлого года, но этот план был отменен после того, как команды обнаружили проблемы с электропроводкой Starliner и его парашютной системой.
В сентябре 2014 года NASA выбрало Boeing и SpaceX для обеспечения полетов астронавтов на МКС и обратно, заключив с каждой из компаний многомиллиардные контракты. Седьмой операционный полет SpaceX на МКС стартовал 25 августа, тогда как Starliner запускался только дважды и ни разу с людьми на борту.

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По материалам:
Укрінформ
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