Первый миллиард: ПУМБ профинансировал ФЛП на рекордную сумму — Finance.ua

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Первый миллиард: ПУМБ профинансировал ФЛП на рекордную сумму

Кредит&Депозит
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Первый миллиард: ПУМБ профинансировал ФЛП на рекордную сумму
Первый миллиард: ПУМБ профинансировал ФЛП на рекордную сумму
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) достиг значительных результатов в финансировании самого массового сегмента бизнеса — физических лиц-предпринимателей. Так, в мае общая сумма выданных средств за полтора года кредитования ФЛП превысила отметку в рекордные 1 млрд грн.
Популярность онлайн-кредита для ФЛП «всеБІЗНЕС» обусловлена сразу несколькими его преимуществами, которые заключаются в его скорости и легкости оформления.
Займ «всеБІЗНЕС» позволяет владельцу бизнеса получить до 750 тыс. грн. на выгодных условиях полностью дистанционно, не отвлекаясь от своих дел. Решение об одобрении кредита принимается так же быстро — в течение одного рабочего дня. А после подписания онлайн-договора деньги поступают на счет ФЛП и сразу становятся доступными для использования.
И все это без залога и поручительства, что значительно упрощает весь процесс!
В удобстве такого онлайн-кредита уже убедились почти 4 тысячи предпринимателей, которые благодаря кредитным средствам успешно развивают свой бизнес, получая финансовую поддержку от ПУМБ.
Оформить кредит могут даже недавно зарегистрированные ФЛП и те предприниматели, которые не сотрудничали с банком до этого. Нужно лишь заполнить короткую анкету на сайте ПУМБ.
По материалам:
ПУМБ
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