Первый кроссовер Ferrari раскупили на два года вперед — Finance.ua

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Первый кроссовер Ferrari раскупили на два года вперед

Технологии&Авто
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Первый кроссовер Ferrari раскупили на два года вперед
Первый кроссовер Ferrari раскупили на два года вперед, Фото: autoevolution
Первый внедорожник от Ferrari больше не доступен для заказа. У итальянского производителя суперкаров на данный момент есть заказ на два года вперед.
«Мы прекратили принимать заказы на Purosange, — заявил коммерческий и маркетинговый менеджер Ferrari Энрико Галлиера. — Причем все они сделаны до того, как мы продали первый «живой» автомобиль, — сказал он автомобильному изданию Drive.com.au.
По словам Фрэнка Стивенсона, Purosangue сейчас самый дорогой внедорожник в Великобритании. Его цена начинается с 380 000 долларов США по текущему обменному курсу по сравнению с 355 000 долларов США за Rolls-Royce Cullinan, который также имеет 12-цилиндровый силовой агрегат.
Фото: autoevolution
Фото: autoevolution
Чем Purosange выделяется в сегменте сверхроскошных внедорожников, так это не количеством цилиндров, а также атмосферным двигателем в отличие от двойного турбонаддува для Cullinan. Компания из Маранелло также подарила своей модели наилучшую управляемость в сегменте, что может вызвать небольшие проблемы для Lamborghini Urus Performante.
Имея 49-процентное распределение веса спереди и 51-процентное распределение веса сзади, Purosangue оснащен полным приводом 4RM-S evo, мощными тормозами, технологией активной подвески и другими техническими инновациями. Purosangue требует всего 3,3 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч.
Максимальная скорость ожидается более чем в 310 км/ч, которую обеспечивает ему V12 мощностью 725 л.с. и 716 Нм.
По материалам:
Телеканал 24
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