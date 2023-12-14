Первый электромобиль Range Rover показали до премьеры (видео) — Finance.ua

Первый электромобиль Range Rover показали до премьеры (видео) Сегодня 02:31 — Технологии&Авто

Первый электромобиль Range Rover показали до премьеры (видео), Фото: Land Rover

Линейку Range Rover 2024 года пополнит электрическая версия. На первый серийный электрокар в истории Land Rover уже начали принимать предварительные заказы.

Также на официальном YouTube-канале британского автопроизводителя опубликовано официальное видео с моделью.

Судя по видео, электромобиль Range Rover будет отличаться от стандартной версии модели только деталями. У него немного другая решетка радиатора, колесные диски и декор на кузове.

Также подчеркивается, что электрокар Range Rover сохранит внедорожные свойства на уровне бензиновой модели. К примеру, он сможет преодолевать броды глубиной до 850 мм.

Фото: Land Rover

Платформа MLA, на которой построен новый Range Rover, поддерживает 800-вольтные электрические установки. Это позволит сверхбыструю зарядку батареи.

Кроме того, сообщается, что электромобиль будет столь же быстрым, как и 4,4-литровый бензиновый Range Rover. Напомним, что этот V8 предложен в версиях на 530 и 624 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 4,5−4,6 с.

Фокус По материалам:

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