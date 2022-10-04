Первый электромобиль Maserati стал самым быстрым автомобилем в истории марки (фото) — Finance.ua

Первый электромобиль Maserati стал самым быстрым автомобилем в истории марки (фото) 04.10.2022, 01:22 — Технологии&Авто

Первый электромобиль Maserati стал самым быстрым автомобилем в истории марки (фото)

Новый Maserati GranTurismo третьего поколения официально представлен. Купе поступит в продажу, причем впервые вместе с бензиновыми версиями и электромобиль — первый в истории марки. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Дизайн Maserati GranTurismo ранее уже был рассекречен. Купе выглядит знакомо и не слишком изменилось снаружи, хотя линии кузова стали более элегантными. Авто имеет длинный капот, а салон сдвинут назад. Сохранена и фирменная «пасть» радиаторной решетки.

Салон Maserati Gran Turismo не показали, однако раскрыли его детали. Купе получит компактный руль и виртуальную приборную панель, а также два сенсорных дисплея.

Бензиновые версии оснащены 3,0-литровым турбированным от V6 Maserati MC20. Его мощность составляет 490 л. в базовой версии Modena и 550 л. — в варианте Trofeo. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 и 3,5 секунды соответственно, а максимальная скорость ограничена на 302 км/ч.

Электромобиль Maserati GranTurismo Folgore тяжелее (2 260 кг против 1 795 кг в 3,0-литровой версии), но и гораздо более мощный — три его мотора выдают 751 л. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с и развить 320 км/ч — это самый быстрый Maserati. Аккумулятор на 92,5 кВт∙ч позволит проехать более 500 км без подзарядки.

Новый Maserati GranTurismo Folgore будет и гораздо дороже. Его цена превысит 200 тысяч долларов, тогда как бензиновые версии будут стоить примерно от $150 000. Продажа стартует в 2023 году, а позже линейку расширит кабриолет.

Фокус По материалам:

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