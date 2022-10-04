Первый электромобиль Maserati стал самым быстрым автомобилем в истории марки (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Первый электромобиль Maserati стал самым быстрым автомобилем в истории марки (фото)

Технологии&Авто
33
Первый электромобиль Maserati стал самым быстрым автомобилем в истории марки (фото)
Первый электромобиль Maserati стал самым быстрым автомобилем в истории марки (фото)
Новый Maserati GranTurismo третьего поколения официально представлен. Купе поступит в продажу, причем впервые вместе с бензиновыми версиями и электромобиль — первый в истории марки. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Дизайн Maserati GranTurismo ранее уже был рассекречен. Купе выглядит знакомо и не слишком изменилось снаружи, хотя линии кузова стали более элегантными. Авто имеет длинный капот, а салон сдвинут назад. Сохранена и фирменная «пасть» радиаторной решетки.
Салон Maserati Gran Turismo не показали, однако раскрыли его детали. Купе получит компактный руль и виртуальную приборную панель, а также два сенсорных дисплея.
Первый электромобиль Maserati стал самым быстрым автомобилем в истории марки (фото)
Бензиновые версии оснащены 3,0-литровым турбированным от V6 Maserati MC20. Его мощность составляет 490 л. в базовой версии Modena и 550 л. — в варианте Trofeo. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 и 3,5 секунды соответственно, а максимальная скорость ограничена на 302 км/ч.
Электромобиль Maserati GranTurismo Folgore тяжелее (2 260 кг против 1 795 кг в 3,0-литровой версии), но и гораздо более мощный — три его мотора выдают 751 л. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с и развить 320 км/ч — это самый быстрый Maserati. Аккумулятор на 92,5 кВт∙ч позволит проехать более 500 км без подзарядки.
Первый электромобиль Maserati стал самым быстрым автомобилем в истории марки (фото)
Новый Maserati GranTurismo Folgore будет и гораздо дороже. Его цена превысит 200 тысяч долларов, тогда как бензиновые версии будут стоить примерно от $150 000. Продажа стартует в 2023 году, а позже линейку расширит кабриолет.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.