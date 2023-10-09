Первый электромобиль Cadillac выходит на европейский рынок (фото) — Finance.ua

Первый электромобиль Cadillac выходит на европейский рынок (фото) Сегодня 03:54 — Технологии&Авто

Первый электромобиль Cadillac выходит на европейский рынок (фото)

General Motors возвращаются в Европу с новым семейством электромобилей. Первой моделью, представленной на европейском рынке, станет новый Cadillac Lyriq. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Со следующей недели первый электромобиль Cadillac начнут продавать в Швейцарии — там уже открыли представительство американского концерна. В скором времени модель появится и в других европейских странах.

Электрокроссовер Cadillac Lyriq в Швейцарии будет стоить от 82 000 франков ($89 650). В США модель дешевле — от $58 000 за базовую версию.

Столь большая разница в стоимости обусловлена ​​тем, что на первых порах новый Cadillac Lyriq в Европе будет предложен только во богато оснащенной полноприводной версии мощностью 510 л. с., а начальные варианты с задним приводом появятся позже.

Такой электрокар оснащен батареей на 100 кВт-ч и может проехать 494 км без подзарядки. Комплектация охватывает бесключевой доступ к салону со смартфона, огромный 33-дюймовый дисплей, дорогостоящую акустику AKG с 19 динамиками и систему полуавтономного вождения Super Cruise.

Вслед за Cadillac Lyriq в Европе появятся и другие электромобили General Motors. В первую очередь речь идет о Chevrolet Blazer и Equinox, а вот гигантские Hummer пока еще под вопросом — они слишком велики для европейских дорог.

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Фокус По материалам:

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