Первый электромобиль Cadillac выходит на европейский рынок (фото) — Finance.ua

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Первый электромобиль Cadillac выходит на европейский рынок (фото)

Технологии&Авто
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Первый электромобиль Cadillac выходит на европейский рынок (фото)
Первый электромобиль Cadillac выходит на европейский рынок (фото)
General Motors возвращаются в Европу с новым семейством электромобилей. Первой моделью, представленной на европейском рынке, станет новый Cadillac Lyriq. Об этом сообщает британское издание Autocar.
Со следующей недели первый электромобиль Cadillac начнут продавать в Швейцарии — там уже открыли представительство американского концерна. В скором времени модель появится и в других европейских странах.
Электрокроссовер Cadillac Lyriq в Швейцарии будет стоить от 82 000 франков ($89 650). В США модель дешевле — от $58 000 за базовую версию.
Первый электромобиль Cadillac выходит на европейский рынок (фото)
Столь большая разница в стоимости обусловлена ​​тем, что на первых порах новый Cadillac Lyriq в Европе будет предложен только во богато оснащенной полноприводной версии мощностью 510 л. с., а начальные варианты с задним приводом появятся позже.
Первый электромобиль Cadillac выходит на европейский рынок (фото)
Такой электрокар оснащен батареей на 100 кВт-ч и может проехать 494 км без подзарядки. Комплектация охватывает бесключевой доступ к салону со смартфона, огромный 33-дюймовый дисплей, дорогостоящую акустику AKG с 19 динамиками и систему полуавтономного вождения Super Cruise.
Вслед за Cadillac Lyriq в Европе появятся и другие электромобили General Motors. В первую очередь речь идет о Chevrolet Blazer и Equinox, а вот гигантские Hummer пока еще под вопросом — они слишком велики для европейских дорог.
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По материалам:
Фокус
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