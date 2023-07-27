Первый электрический пикап Geely за $25 000 выходит на глобальный рынок (фото) — Finance.ua

Первый электрический пикап Geely за $25 000 выходит на глобальный рынок (фото) Сегодня 05:35 — Технологии&Авто

Первый электрический пикап Geely за $25 000 выходит на глобальный рынок (фото)

Чжэцзян Geely Holding Group запустила в производство свой первый электрический пикап. Модель Radar GD6 (RD6 в Китае) выходит на мировой рынок. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

В Geely поделились, что первая партия Radar GD6 на экспорт уже сошла с конвейера. Производством пикапа занимается бренд Radar Auto.

Radar GD6 получил стильный дизайн с компактными фарами. Между ними находится фальшивая радиаторная решетка и светодиодная полоса.

Габариты Radar GD6:

длина — 5260 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1830 мм;

колесная база — 3120 мм.

Radar GD6 предложен с тремя аккумуляторными батареями емкостью 63, 86 или 100 кВт⋅час. Они позволяют проехать до 400, 550 или 632 км на одном заряде соответственно.

Пикап оснащается одним или двумя электромоторами. Базовая силовая установка выдает мощность 268 л.с., а топовый вариант предлагает 406 сил.

Одна из главных особенностей Radar GD6 — возможность заряжать другие устройства и электромобили. Пикап можно использовать в качестве передвижного повербанка, если в этом есть необходимость.

Стоимость Radar GD6 в Китае составляет от 178 800 до 228 800 юаней (от 25 000 до 32 000 долларов). Пока не известно, сколько обойдется пикап на глобальном рынке.

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Фокус По материалам:

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