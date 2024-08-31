Первым тизером Audi анонсировала дебют нового экономичного кроссовера Q5 — Finance.ua
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Первым тизером Audi анонсировала дебют нового экономичного кроссовера Q5

Фондовый рынок
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Первым тизером Audi анонсировала дебют нового экономичного кроссовера Q5
Первым тизером Audi анонсировала дебют нового экономичного кроссовера Q5
Компания Audi в течение нескольких месяцев тестировала прототип обновленного кроссовера Q5. Автомобиль не раз замечали на дорогах общего пользования, поэтому о нем много известно. Но уже 2 сентября состоится официальная презентация обновленного Audi Q5 2025: производитель опубликовал первый тизер этой модели незадолго до дебюта.
Представленное изображение открывает только одну переднюю фару. Но и этот тизер еще раз подтверждает ранее сделанные заявления: обновленный Audi Q5 пережил капитальное обновление.
Автомобиль, судя по тизеру, получит принципиально новую главную оптику с заостренной боковой частью, которая касается переработанных радиаторных решеток. Последняя стала шире и приобрела другой рисунок. Сообщается, что дизайн радиаторной решетки будет меняться в зависимости от типа выбранной комплектации.
В целом модернизация Audi Q5 была проведена по стандартной схеме: немецкая компания точечно переделала отдельные детали экстерьера. Кроссовер, вероятно, сохранит 2-литровый турбодизельный двигатель, который можно будет заказать вместо нескольких турбодвигателей, предложенных с немецкой моделью. Но в большинстве модификаций будут применены разные гибриды.
По материалам:
wheel-news.com
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