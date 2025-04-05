Первые летающие автомобили Alef Model A поступили в продажу: сколько будет стоить модель — Finance.ua
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Первые летающие автомобили Alef Model A поступили в продажу: сколько будет стоить модель

Технологии&Авто
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Первые летающие автомобили Alef Model A поступили в продажу: сколько будет стоить модель
Первые летающие автомобили Alef Model A поступили в продажу: сколько будет стоить модель
Компания, которая выпускает летающий автомобиль Alef Model A, уже получила 3200 заказов. Ожидается, что цена модели составит 300 тысяч долларов.

Кто сможет управлять

В настоящее время летающим автомобилем могут управлять только люди, имеющие лицензию частного, коммерческого или транспортного пилота.
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Ожидается, что летающий автомобиль сможет преодолевать 321 километр без подзарядки. На дороге его максимальная скорость составит 40 километров в час.
Водителям Model A нужно будет пройти минимум 40 часов налета, чтобы получить лицензию и разрешение на полет.

В чем особенность автомобиля

Alef Model A работает на электрической тяге. Лопасти пропеллера покрыты сеткой, позволяющей воздуху проходить через транспортное средство.
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Восемь роторов могут вращаться независимо, с разной скоростью, что позволяет машине лететь в разных направлениях.
В отличие от аэротакси, Alef — это настоящий автомобиль, а не тип вертолета, и он может передвигаться по дороге.
По материалам:
Хмарочос
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