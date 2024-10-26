Chery представила свой первый летающий автомобиль Land and Air Vehicle (фото) — Finance.ua

Chery представила свой первый летающий автомобиль Land and Air Vehicle (фото)
Китайский автопроизводитель Chery представил свой первый летающий электромобиль на Глобальной инновационной конференции Chery 2024. Новинка получила название Land and Air Vehicle.
Об этом сообщает autohome.com.cn.
Автомобиль выполнен в дизайне автомобиля с вертолетом сверху. Транспортное средство поддерживает вертикальный взлет и посадку.
Максимальная высота полета составляет 1 км, а скорость — 120 км/ч. Время в воздухе ограничено 40 минутами.
Внутри предусмотрены места для 2 пассажиров, а управление осуществляется посредством интеллектуальной системы и автопилота.
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Руля и педалей в салоне нет. Как поведет себя летающий Chery, если в воздухе заглохнет двигатель, не уточняется.
По словам представителей компании, Land and Air Vehicle предназначен для коротких перелетов, тогда как большую часть маршрута будет передвигаться по земле. На данный момент Chery продолжает разработку автомобиля, и первый тестовый образец успешно прошел лётные испытания на дистанции 80 км.
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