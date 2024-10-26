Chery представила свой первый летающий автомобиль Land and Air Vehicle (фото) — Finance.ua
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Chery представила свой первый летающий автомобиль Land and Air Vehicle (фото)

Технологии&Авто
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Chery представила свой первый летающий автомобиль Land and Air Vehicle (фото)
Chery представила свой первый летающий автомобиль Land and Air Vehicle (фото), Фото: autohome.com.cn
Китайский автопроизводитель Chery представил свой первый летающий электромобиль на Глобальной инновационной конференции Chery 2024. Новинка получила название Land and Air Vehicle.
Об этом сообщает autohome.com.cn.
Автомобиль выполнен в дизайне автомобиля с вертолетом сверху. Транспортное средство поддерживает вертикальный взлет и посадку.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Максимальная высота полета составляет 1 км, а скорость — 120 км/ч. Время в воздухе ограничено 40 минутами.
Внутри предусмотрены места для 2 пассажиров, а управление осуществляется посредством интеллектуальной системы и автопилота.

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Руля и педалей в салоне нет. Как поведет себя летающий Chery, если в воздухе заглохнет двигатель, не уточняется.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
По словам представителей компании, Land and Air Vehicle предназначен для коротких перелетов, тогда как большую часть маршрута будет передвигаться по земле. На данный момент Chery продолжает разработку автомобиля, и первый тестовый образец успешно прошел лётные испытания на дистанции 80 км.
По материалам:
Телеканал 24
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