Первую картину, которую нарисовал человекоподобный робот Ai-Da, продали за $1 млн — Finance.ua

Первую картину, которую нарисовал человекоподобный робот Ai-Da, продали за $1 млн Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Первую картину, которую нарисовал человекоподобный робот Ai-Da, продали за $1 млн

Портрет английского математика Алана Тюринга, созданный одним из самых совершенных роботов в мире Ai-Da, стал первым произведением искусства, проданным на аукционе.

Портрет английского математика Алана Тюринга стал первым произведением искусства авторства робота-гуманоида, проданного на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке вечером 7 ноября за $1,08 млн.

2,2-метровый портрет под названием «ИИ. Бог. Портрет Алана Тюринга» (AI God. Portrait of Alan Turing) создал Ai-Da — первый в мире ультрареалистичный робот-художник. Предпродажные ожидания составляли от $120 до $180 тыс. На картину сделали 27 ставок.

«Рекордная цена продажи первого произведения художника-робота-гуманоида, выставленного на аукцион, знаменует момент в истории современного искусства и отражает восходящую взаимосвязь между технологиями искусственного интеллекта и мировым рынком искусства», — отметил аукционный дом в своем заявлении.

Гуманоид Ai-Da, используя ИИ для общения, также прокомментировал это событие.

«Ключевая ценность моей работы состоит в ее способности служить катализатором для диалога о новых технологиях», — поделился Ai-Da.

Робот добавил, что «портрет пионера Алана Тюринга приглашает зрителей задуматься о богоподобной природе искусственного интеллекта и вычислений, рассматривая этические и общественные последствия этих достижений».

Тюринг, математик и ученый-информатик, сыгравший решающую роль в борьбе с нацистской Германией, работая с расшифровкой сообщений, закодированных немецкой шифровальной машиной «Энигма», выражал обеспокоенность использованием ИИ в 1950-х годах.

Один из самых совершенных роботов в мире, Ai-Da, создан так, чтобы напоминать человека-женщину, и назван в честь Ады Лавлейс, первой в мире программистки.

Ai-Da создал Эйдан Меллер, специалист по современному искусству. Меллер возглавлял создавшую Ai-Da команду и работал со специалистами по искусственному интеллекту в университетах Оксфорда и Бирмингема.

Ai-Da генерирует идеи посредством разговоров с членами студии и предложил создать портрет Тюринга во время дискуссии AI for good.

Затем робота спросили, какой стиль, цвет, содержимое, тон и текстуру использовать, прежде чем включить камеры в его глазах, чтобы посмотреть на фотографию Тюринга и создать картину.

«Приглушенные тона и разбитые плоскости лица» этого произведения, кажется, намекают на «борьбу, с которой мы столкнемся, как предупреждал Тюринг, когда дело дойдет до управления искусственным интеллектом», прокомментировал Меллер.

В интервью Guardian в 2022 году на вопрос, рисовала ли она по воображению, Ai-Da ответила: «Мне нравится рисовать то, что я вижу. Вы можете рисовать по воображению, я думаю, если у вас есть воображение. Я вижу отличные от людей вещи, поскольку у меня нет сознания».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.