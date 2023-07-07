Первая в мире страна выдала лицензию для беспилотных автомобилей — Finance.ua

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Первая в мире страна выдала лицензию для беспилотных автомобилей

Технологии&Авто
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Первая в мире страна выдала лицензию для беспилотных автомобилей
Первая в мире страна выдала лицензию для беспилотных автомобилей
ОАЭ стали первой в мире страной, выдавшей национальную лицензию на поездки для беспилотных автомобилей. Такое разрешение получила китайская компания WeRide.
Об этом рассказали на сайте Carscoops.
WeRide будет тестировать на территории ОАЭ свои автономные транспортные средства 4 уровня. Компания получила право свободно проводить поездки по всем частям страны.
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В WeRide подчеркнули, что это первая лицензия, выданная в стране, а также первая лицензия национального уровня, выданная компании-производителю автономных транспортных средств в мире. Эти автомобили могут передвигаться самостоятельно, но водитель может в любой момент взять управление в свои руки.
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В ОАЭ решили выдать лицензию WeRide после того, как было объявлено о развитии беспилотного транспорта в стране. В Дубае к 2030 году планируют добиться того, чтобы 25% всего транспорта в городе составляли автономные авто.
WeRide впервые начала тестировать свой беспилотный транспорт на дорогах общего использования в ОАЭ еще в 2022 году. Теперь компания планирует увеличить количество испытаний в стране.

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По материалам:
Фокус
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