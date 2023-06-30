В Китае разработали беспилотный летающий автомобиль с вертикальным взлетом (фото, видео) — Finance.ua
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В Китае разработали беспилотный летающий автомобиль с вертикальным взлетом (фото, видео)

Технологии&Авто
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В Китае разработали беспилотный летающий автомобиль с вертикальным взлетом (фото, видео)
В Китае разработали беспилотный летающий автомобиль с вертикальным взлетом (фото, видео), Фото: carscoops.com
На выставке «День технологий» в китайском Гуанчжоу представили летающий автомобиль GAC GOVE. Пока это прототип, но у него есть шансы стать серийным в будущем.
Подробности новинки раскрыли на сайте Carscoops.
GOVE расшифровывается как GAC’s on-the-go, vertical-flight, electric vehicle («электрическое транспортное средство вертикального взлета GAC»)
Новый GAC GOVE состоит из двух секций. Для передвижения по дороге используется шасси с электромоторами. Им можно управлять как с водительского места, так и дистанционно, например, есть возможность направить его на зарядную станцию.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Вторая секция — одноместная капсула с большой площадью остекления. Она оснащена 12 пропеллерами и способна отделяться от шасси и взлетать вертикально. Летающий автомобиль получил выдвижные подножки, а его дверь оснащена электроприводом.
Как по дорогам, так и в воздухе GAC GOVE передвигается исключительно на автопилоте, то есть для вождения не нужно получать лицензию пилота. Прототип уже совершил полеты с пассажиром на борту.
Разработчики предлагают не только продавать GOVE, но и эксплуатировать его в службах каршеринга, причем одно шасси можно использовать для нескольких летающих капсул.
По материалам:
Фокус
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