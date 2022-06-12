Первая в мире: Китай решил построить солнечную электростанцию на орбите — Finance.ua

Первая в мире: Китай решил построить солнечную электростанцию на орбите

Первая в мире: Китай решил построить солнечную электростанцию на орбите

В условиях проблем с ископаемым топливом многие страны ищут способы избежать энергетического кризиса. Китай решил пойти по необычному пути, построив солнечную станцию на орбите.

По заявлению официального Пекина, пробный спутник будет запущен уже в 2028 году. Его целью будет проверка технологии, поскольку уже сейчас Китай понимает риски мероприятия.

Так, строительство солнечной электростанции на орбите будет стоить очень дорого и будет технологически сложным. Специалистам предстоит построить антенну протяженностью тысячи, а то и десятки тысяч километров.

К тому же добыча солнечной энергии на орбите будет затруднена наличием спутников, солнечными ветрами и влиянием гравитации.

Именно сложность проекта пугает страны, ранее озвучивавшие планы строительства орбитальной электростанции. Например, Великобританию — государство хотело запустить проект до 2035 года, что позволило бы удовлетворить спрос на электроэнергию в стране на треть уже через десяток лет.

Но, несмотря на то, что сбор солнечной энергии в космосе будет эффективнее, чем на Земле, авторы инициативы считают сложным выполнение этого масштабного проекта. По словам специалистов, проблема еще и в том, что нет технологий хранения такого количества энергии.

В отличие от Соединенного Королевства, Китай полон решимости. Проект будущей электростанции уже готов. В нем описывается конструкция объекта, состоящая из легких солнечных панелей и зеркал для распределения энергии. С помощью этого устройства Пекин надеется удовлетворить внутренний спрос, а по возможности даже экспортировать энергию в другие страны.

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