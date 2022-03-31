Первая регистрация автомобилей во время войны в Украине: юристы назвали нюансы — Finance.ua

Первая регистрация автомобилей во время войны в Украине: юристы назвали нюансы
Во время действия военного положения в Украине регистрировать/перерегистрировать купленные или ввезенные автомобили в сервисных центрах МВД — необязательно. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 190 от 4 марта 2022 года.
Как пишет юрфирма «Дорожный адвокат», документ вводит специальное основание для продления срока государственной регистрации транспортных средств — действие военного положения в Украине или отдельных ее регионах. При этом после отмены такого положения у владельцев авто будет три месяца, чтобы обязательно поставить на учет свою машину.
«Таким образом, на время действия военного положения регистрация или перерегистрация купленных или ввезенных автомобилей не является обязательной. Такую регистрацию можно будет осуществить после прекращения военного положения на протяжении 90 дней», — сообщают юристы.
До начала войны в Украине законодательством было предусмотрено 10 дней на регистрацию транспорта после покупки. При этом в случае наличия уважительных причин и их подтверждения владелец машины мог получить отсрочку.