Первая регистрация автомобилей во время войны в Украине: юристы назвали нюансы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Первая регистрация автомобилей во время войны в Украине: юристы назвали нюансы

Сегодня 20:01Личные финансы
203
Первая регистрация автомобилей во время войны в Украине: юристы назвали нюансыПервая регистрация автомобилей во время войны в Украине: юристы назвали нюансы
Во время действия военного положения в Украине регистрировать/перерегистрировать купленные или ввезенные автомобили в сервисных центрах МВД — необязательно. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 190 от 4 марта 2022 года.
Как пишет юрфирма «Дорожный адвокат», документ вводит специальное основание для продления срока государственной регистрации транспортных средств — действие военного положения в Украине или отдельных ее регионах. При этом после отмены такого положения у владельцев авто будет три месяца, чтобы обязательно поставить на учет свою машину.
«Таким образом, на время действия военного положения регистрация или перерегистрация купленных или ввезенных автомобилей не является обязательной. Такую регистрацию можно будет осуществить после прекращения военного положения на протяжении 90 дней», — сообщают юристы.
До начала войны в Украине законодательством было предусмотрено 10 дней на регистрацию транспорта после покупки. При этом в случае наличия уважительных причин и их подтверждения владелец машины мог получить отсрочку.

Оформить Зеленую карту на Finance.ua

В Главном сервисном центре МВД добавили, с сегодняшнего дня возобновили услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД.
Кроме того, украинцы могут сдавать экзамены на категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.
Лицам, прошедшим обучение в автошколе, будет доступен теоретический экзамен на категорию В. А впоследствии возобновят сдачу и практического экзамена на дорогах общего пользования.
Напомним, что правительством была отменена сдача практического экзамена в сервисном центре МВД на автоплощадке, кроме категорий А1, А, В1.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УБР
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.