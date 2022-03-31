Первая регистрация автомобилей во время войны в Украине: юристы назвали нюансы — Finance.ua

Первая регистрация автомобилей во время войны в Украине: юристы назвали нюансы

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Первая регистрация автомобилей во время войны в Украине: юристы назвали нюансы

Во время действия военного положения в Украине регистрировать/перерегистрировать купленные или ввезенные автомобили в сервисных центрах МВД — необязательно. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 190 от 4 марта 2022 года.

Как пишет юрфирма «Дорожный адвокат», документ вводит специальное основание для продления срока государственной регистрации транспортных средств — действие военного положения в Украине или отдельных ее регионах. При этом после отмены такого положения у владельцев авто будет три месяца, чтобы обязательно поставить на учет свою машину.

«Таким образом, на время действия военного положения регистрация или перерегистрация купленных или ввезенных автомобилей не является обязательной. Такую регистрацию можно будет осуществить после прекращения военного положения на протяжении 90 дней», — сообщают юристы.

До начала войны в Украине законодательством было предусмотрено 10 дней на регистрацию транспорта после покупки. При этом в случае наличия уважительных причин и их подтверждения владелец машины мог получить отсрочку.

В Главном сервисном центре МВД добавили , с сегодняшнего дня возобновили услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД.

Кроме того, украинцы могут сдавать экзамены на категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.

Лицам, прошедшим обучение в автошколе, будет доступен теоретический экзамен на категорию В. А впоследствии возобновят сдачу и практического экзамена на дорогах общего пользования.

Напомним, что правительством была отменена сдача практического экзамена в сервисном центре МВД на автоплощадке, кроме категорий А1, А, В1.

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