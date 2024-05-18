Как за год изменились цены на коммунальные услуги — данные Госстата — Finance.ua
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Как за год изменились цены на коммунальные услуги — данные Госстата

Личные финансы
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Как за год изменились цены на коммунальные услуги — данные Госстата
Как за год изменились цены на коммунальные услуги — данные Госстата
В Украине с апреля 2023 года по апрель 2024 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 12,9%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как изменились цены

Больше всего подорожала электроэнергия — в прошлом году эта услуга стоила на 69,7% дешевле.

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В то же время стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне.
Некоторые услуги незначительно выросли:
  • тариф на услуги по управлению многоквартирными домами — на 5,1%;
  • тариф на содержание и ремонт жилья подорожал на 3,2%;
  • уборка мусора — на 1,6%.
В то же время тарифы на водоснабжение, водоотвод, природный газ, горячую воду и отопление не изменились.

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Напомним, существует вероятность, что в Украине повысят тарифы на электроэнергию. Такой сценарий возможен, ведь для подготовки к осенне-зимнему периоду нужно больше миллиарда долларов.
Пенсионный фонд Украины выявил более 50 тыс. домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию, но за получением выплаты не обращались.
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По материалам:
Novyny.live
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