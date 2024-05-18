Как за год изменились цены на коммунальные услуги — данные Госстата Сегодня 10:05 — Личные финансы

Как за год изменились цены на коммунальные услуги — данные Госстата

В Украине с апреля 2023 года по апрель 2024 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 12,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как изменились цены

Больше всего подорожала электроэнергия — в прошлом году эта услуга стоила на 69,7% дешевле.

В то же время стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне.

Некоторые услуги незначительно выросли:

тариф на услуги по управлению многоквартирными домами — на 5,1%;

тариф на содержание и ремонт жилья подорожал на 3,2%;

уборка мусора — на 1,6%.

В то же время тарифы на водоснабжение, водоотвод, природный газ, горячую воду и отопление не изменились.

Напомним, существует вероятность, что в Украине повысят тарифы на электроэнергию. Такой сценарий возможен, ведь для подготовки к осенне-зимнему периоду нужно больше миллиарда долларов.

Пенсионный фонд Украины выявил более 50 тыс. домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию, но за получением выплаты не обращались.

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