Первая европейская страна полностью обеспечивает себя на 100% зеленой электроэнергией — Finance.ua
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Первая европейская страна полностью обеспечивает себя на 100% зеленой электроэнергией

Энергетика
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Первая европейская страна полностью обеспечивает себя на 100% зеленой электроэнергией
Первая европейская страна полностью обеспечивает себя на 100% зеленой электроэнергией
Представители бельгийского оператора электросетей Elia сообщили, что в понедельник, 29 мая, солнечная и ветровая генерация впервые обеспечили достаточное количество электроэнергии, чтобы покрыть весь спрос на электричество в стране.
Рекорд установлен между 13:00 и 13:30. Хотя ночью такое повторить пока невозможно, способность возобновляемой энергетики полностью заменить ископаемую впервые доказана на практике.
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Прошлогодний рекорд был установлен 11 мая. Тогда солнечная и ветровая энергия в сумме выдали 7112 МВт. Уже в этом году, 28 мая, было зафиксировано новое достижение — 7695 МВт. А уже 29 мая специалисты Elia отметили новый абсолютный рекорд генерации — 8303 МВт. Это было больше, чем в тот момент было нужно всем потребителям электроэнергии в Бельгии, отметили в компании.
Первая европейская страна полностью обеспечивает себя на 100% зеленой электроэнергией
Солнечные панели обеспечили почти вдвое больше рекордных показателей, чем ветровая генерация. Так, выработка электричества солнечными панелями составила 5500 МВт, ветрогенераторами — 2803 МВт.
«Такие моменты, как этот, подчеркивают необходимость новой модели рынка, которая стимулирует гибкое потребление. Потребители с тепловыми насосами и электромобилями смогут заряжать свои приборы, когда много дешевой, экологически чистой электроэнергии, в то же время помогая поддерживать баланс сети», — подчеркнули в Elia.
Напомним, в 2022 году ветер и солнечная энергия впервые стали основным источником электроэнергии в ЕС. На эти два вида зеленой энергии пришлось 22.3% по сравнению с 21.9% ядерной и 19.9% газовой энергии. Около 83% недостатка электроэнергии смогли перекрыть солнечные и ветровые электростанции, помогло также снижение потребления.
По материалам:
noworries
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