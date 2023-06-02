Первая европейская страна полностью обеспечивает себя на 100% зеленой электроэнергией — Finance.ua

Первая европейская страна полностью обеспечивает себя на 100% зеленой электроэнергией Сегодня 03:24 — Энергетика

Первая европейская страна полностью обеспечивает себя на 100% зеленой электроэнергией

Представители бельгийского оператора электросетей Elia сообщили, что в понедельник, 29 мая, солнечная и ветровая генерация впервые обеспечили достаточное количество электроэнергии, чтобы покрыть весь спрос на электричество в стране.

Рекорд установлен между 13:00 и 13:30. Хотя ночью такое повторить пока невозможно, способность возобновляемой энергетики полностью заменить ископаемую впервые доказана на практике.

Прошлогодний рекорд был установлен 11 мая. Тогда солнечная и ветровая энергия в сумме выдали 7112 МВт. Уже в этом году, 28 мая, было зафиксировано новое достижение — 7695 МВт. А уже 29 мая специалисты Elia отметили новый абсолютный рекорд генерации — 8303 МВт. Это было больше, чем в тот момент было нужно всем потребителям электроэнергии в Бельгии, отметили в компании.

Солнечные панели обеспечили почти вдвое больше рекордных показателей, чем ветровая генерация. Так, выработка электричества солнечными панелями составила 5500 МВт, ветрогенераторами — 2803 МВт.

«Такие моменты, как этот, подчеркивают необходимость новой модели рынка, которая стимулирует гибкое потребление. Потребители с тепловыми насосами и электромобилями смогут заряжать свои приборы, когда много дешевой, экологически чистой электроэнергии, в то же время помогая поддерживать баланс сети», — подчеркнули в Elia.

Напомним, в 2022 году ветер и солнечная энергия впервые стали основным источником электроэнергии в ЕС. На эти два вида зеленой энергии пришлось 22.3% по сравнению с 21.9% ядерной и 19.9% газовой энергии. Около 83% недостатка электроэнергии смогли перекрыть солнечные и ветровые электростанции, помогло также снижение потребления.

noworries По материалам:

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