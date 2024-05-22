Перспективы реструктуризации внешнего долга Украины — мнения экспертов Сегодня 10:35 — Казна и Политика

Перспективы реструктуризации внешнего долга Украины — мнения экспертов

О перспективах реструктуризации внешнего долга Украины и влиянии реструктуризации внешнего долга на рынки шла речь в ходе состоявшейся в Киеве 18 мая дискуссии на конференции Invest Talk Summit-2024

Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU:

«Давайте вспомним, какие были ожидания в марте 2022 года и какие были ожидания летом 2022 года. Я думаю, что в марте 2022 года все инвесторы думали, что „пациент мертв“, и Украина платила даже проценты по еврооблигациям. Когда летом уже стало известно, что денег нет и помощь международную отдавать не нужно — инвесторы и Минфин думали, что за два года все решится. Поэтому летом 2022 договорились, что Украина два года ничего не платит и через два года заплатим за эти все годы. Пришел 2024 год. Никто не понимает, чего ожидать: когда будет окончание активной фазы войны, какие риски безопасности в ближайший год… Поэтому сейчас стоит вопрос этот долг реструктуризировать. Тогда времени на то, чтобы договариваться, было много, в этом году нет времени на то, чтобы вести переговоры. Напомню, в 2015 году они продолжались более полугода. Но сейчас у нас другая геополитика. МВФ посчитал, каков сценарий долговой устойчивости для Украины: какой долг и какие расходы по его обслуживанию Украина может выдержать. Сейчас долг больше 150 млрд долларов. Что касается реструктуризации, речь идет где-то о 1/6 части. Платить нужно в ближайшее время, если не договорятся. Украина разрабатывает свои предложения. Для Украины положительный сценарий — когда спишут более 50%. Оптимальный сценарий — это где-то 40% прощают, и Украина начинает платить небольшие проценты где-то с 2028 года. Для Украины будет важно договориться о таком проценте списания, который не отвернет совсем инвесторов».

Роман Черепаха, инвестиционный директор Horizon Capital :

«Западным инвесторам будет неважно, будет ли это реструктуризация, при которой спишут 45% или 50%. Это если мы говорим об инвесторах в целом. Здесь важно, будет ли эта реструктуризация в принципе. Почему это важно, потому что это такой „реалити чек“. Для них это о том, понимает ли Украина — как экономика и как государство, — что с ней происходит и на сколько она себя оценивает. На этом базируется вопрос доверия. А доверие — это самое важное, что возможно в инвестициях. Ведь если мы вспомним большой предыдущий кризис (например, 2008 года), то она происходил не потому, что в мире закончились деньги, а потому, что бизнес-модели, работавшие до того, были построены не совсем честно. И это был, по сути, кризис доверия. Соответственно, сейчас Украине важно посылать сигналы миру о том, что нам тяжело, но (для западных рынков такого не было полвека. — Ред.) мы адекватно себя оцениваем и в соответствии с этим мы выстраиваем свою долгосрочную стратегию. Как страна, как совокупность бизнесов, работающих в Украине, в том числе на международный рынок».

Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital: «Относительно выплаты долга, вот что происходит на самом деле. Минфин направил комитету кредиторов первый свой «офер». Что там — никто не знает, потому что комитет кредиторов подписал неразглашение. Но предложение уже прошло. И оно из серии «предложение, которое принять невозможно». Продиктовано оно, в первую очередь, позицией МВФ. Если бы был только Минфин и кредиторы, все бы давно договорились. Но есть Международный валютный фонд. На мой взгляд, есть несколько вариантов относительно внешнего долга Украины. Один вариант «брутальный дефолт» — этого точно не будет. Перечисленные компании чувствительны к политическим моментам, и они никогда не загонят Украину в грязный дефолт.

Еще один — договориться продолжить то, что заключили в 2022 году. Идея была в 2022 году такова: мы замораживаем и ждем до 2024 года, когда все будет ясно. Дождались 2024 года, но все еще неясно. Замораживаем снова. Эта опция важна, но здесь есть одна проблема. Это расхождение с программой МВФ. И тут кто пойдет на встречу неизвестно. Это версия «стенд стил» — через год договоримся, а пока замораживание продолжается. Следующий вариант — договоримся, но на определенных условиях. Скорее всего, списание будет 50+. Опять же это продиктовано позицией МВФ. Но так или иначе в ближайшие годы никто не будет платить. И эти последние два варианта не представляют угрозы украинской экономике.

Справка Finance.ua:

если пересчитать объем долга по состоянию на конец прошлого года на каждого украинца, сумма долга достигнет 162,3 тыс. грн;

гарантированный государством долг на первое апреля 2024-го составляет 5,9 трлн грн. Об этом говорится в данных Минфина.

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