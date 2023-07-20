Перевозчики сомневаются в продолжении «зернового соглашения» — Bloomberg Сегодня 04:39 — Аграрный рынок

Перевозчики сомневаются в продолжении «зернового соглашения» — Bloomberg

Перевозчики и страхователи видят риски в продлении «зернового соглашения», к чему призывает Украина, несмотря на блокирование договоренности россией.

По словам Василиса Муиса, одного из директоров греческой компании Doric Shipbrokers SA, которая во время действия соглашения отправляла суда через морской коридор, «ни один здравомыслящий владелец не поедет туда незастрахованным».

Отмечается, что страховой брокер Marsh во вторник приостановил свою программу по экспорту зерна из Украины, отмечая будущие проблемы с соглашением.

Издание также ссылается на неназванного чиновника, разбирающегося в вопросе «зернового соглашения», утверждающего, что «это был бы очень рискованный шаг для Турции» поддерживать соглашение без участия рф и что «страна вряд ли примет в нем участие».

«Я не думаю, что судовладельцы пойдут в украинские порты, пока коридоры не будут восстановлены — это опасно», — сказал Пол Маркидес, менеджер по качеству морских перевозок в глобальной торговой ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo.

Уточняется, что Украина все еще может отправлять урожай наземным и речным транспортом, но эти пути дороже, что бьет по доходам фермеров, тогда как поставки через ЕС могут вызвать напряженность в отношениях с соседними странами.

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Економічна Правда По материалам:

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