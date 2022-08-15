Перевозчики получили штрафов на 17 млн грн за перегрузы на дорогах с начала лета — Finance.ua
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Перевозчики получили штрафов на 17 млн грн за перегрузы на дорогах с начала лета

Казна и Политика
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Перевозчики получили штрафов на 17 млн грн за перегрузы на дорогах с начала лета
Перевозчики получили штрафов на 17 млн грн за перегрузы на дорогах с начала лета
За 2,5 месяца владельцев грузовых автомобилей в Украине оштрафовали на 17 млн грн. По итогам проверки свыше 48 тыс. фур было составлено более 3400 постановлений.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.
Осуществление габаритно-весового контроля в регионах, где не ведутся активные боевые действия, было возобновлено с июня.
«С 1 июня уже более 17 млн ​​грн штрафов наложены на перевозчиков. Мы надеемся на их понимание и соблюдение требований законодательства. Наша дорожная инфраструктура очень важна для экономики страны сейчас и в будущем», — заявил глава «Укртрансбезопасности» Евгений Зборовский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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