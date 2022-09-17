Перевозчик тяжелых и негабаритных грузов Deugro ушел из России — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Перевозчик тяжелых и негабаритных грузов Deugro ушел из России

Фондовый рынок
16
Перевозчик тяжелых и негабаритных грузов Deugro ушел из России
Перевозчик тяжелых и негабаритных грузов Deugro ушел из России
Немецкая компания Deugro, специализирующаяся на транспортировке тяжелых и негабаритных проектных грузов, продала свой российский бизнес и покидает рынок в рф.
Об этом сообщает Aircargo News.
В компании заявили, что сделка была завершена 5 сентября, а местный менеджмент стал новым покупателем.
«Это свидетельствует о реализации намерения Deugro отказаться от своих интересов в россии с начала войны и свернуть свою деятельность в стране. Состоялась официальная регистрация соглашения (о продаже своего бизнеса. — Ред.)», — заявили в компании.
Как сообщалось, с первых дней полномасштабного вторжения в Украину международные союзники и партнеры ввели жесткие для российской экономики пакеты санкций, а также экспортные ограничения. Сотни ведущих международных компаний объявили о прекращении работы в россии и выходе из совместных проектов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.