Перевозчик тяжелых и негабаритных грузов Deugro ушел из России — Finance.ua

Перевозчик тяжелых и негабаритных грузов Deugro ушел из России Сегодня 03:12 — Фондовый рынок

Перевозчик тяжелых и негабаритных грузов Deugro ушел из России

Немецкая компания Deugro, специализирующаяся на транспортировке тяжелых и негабаритных проектных грузов, продала свой российский бизнес и покидает рынок в рф.

Об этом сообщает Aircargo News

В компании заявили, что сделка была завершена 5 сентября, а местный менеджмент стал новым покупателем.

«Это свидетельствует о реализации намерения Deugro отказаться от своих интересов в россии с начала войны и свернуть свою деятельность в стране. Состоялась официальная регистрация соглашения (о продаже своего бизнеса. — Ред.)», — заявили в компании.

Как сообщалось, с первых дней полномасштабного вторжения в Украину международные союзники и партнеры ввели жесткие для российской экономики пакеты санкций, а также экспортные ограничения. Сотни ведущих международных компаний объявили о прекращении работы в россии и выходе из совместных проектов.

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Укрінформ По материалам:

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