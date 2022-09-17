Перевозчик тяжелых и негабаритных грузов Deugro ушел из России — Finance.ua

Перевозчик тяжелых и негабаритных грузов Deugro ушел из России
Немецкая компания Deugro, специализирующаяся на транспортировке тяжелых и негабаритных проектных грузов, продала свой российский бизнес и покидает рынок в рф.
Об этом сообщает Aircargo News.
В компании заявили, что сделка была завершена 5 сентября, а местный менеджмент стал новым покупателем.
«Это свидетельствует о реализации намерения Deugro отказаться от своих интересов в россии с начала войны и свернуть свою деятельность в стране. Состоялась официальная регистрация соглашения (о продаже своего бизнеса. — Ред.)», — заявили в компании.
Как сообщалось, с первых дней полномасштабного вторжения в Украину международные союзники и партнеры ввели жесткие для российской экономики пакеты санкций, а также экспортные ограничения. Сотни ведущих международных компаний объявили о прекращении работы в россии и выходе из совместных проектов.
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