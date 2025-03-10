Перевод часов на летнее время в 2025 году: дата — Finance.ua
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Перевод часов на летнее время в 2025 году: дата

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Перевод часов на летнее время в 2025 году: дата
Перевод часов на летнее время в 2025 году: дата
Согласно действующим правилам, мы переходим на летнее время в последнее воскресенье первого весеннего месяца. В этом году — 30 марта в 3:00. В этот момент часы нужно перевести на один час вперед — на 4:00.

Почему переводят стрелки часов

Считается, что перевод часов на летнее и зимнее время помогает более эффективно использовать световой день в течение года, оптимизировать рабочие часы в соответствии с этим периодом, уменьшить расходы на отопление и сэкономить электроэнергию, необходимую для освещения помещений.
Учтите, что большинство электронных девайсов, таких как смартчасы, смартфоны, компьютеры, ноутбуки и планшеты, переходят автоматически. А вот механические часы и старые модели мобильных телефонов нужно настраивать вручную.
По материалам:
ТСН
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