Переступит ли курс доллара отметку в 40 гривен — мнение эксперта
Курс доллара в Украине на сегодняшний день полностью согласован Национальным банком. Вряд ли НБУ повысит эту планку выше 40 гривен за доллар.
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что в бюджете на 2024 год среднегодовой курс заложен на уровне 40,6 гривны, а сейчас курс ниже этой отметки.
«Думаю, Нацбанк не будет повышать его выше 40 гривен», — отметил эксперт в комментарии «Эспрессо».
При этом он отметил, что западная помощь поступает Украине в долларах, поэтому чем слабее курс, тем выгоднее Минфину.
«Нацбанк еще отвечает за инфляцию. Чем слабее курс гривны, тем выше инфляция, это мы тоже понимаем. Поэтому он так немного балансирует. С одной стороны НБУ идет навстречу Минфину, с другой — держит достаточно жесткими методами инфляционные процессы. Сегодня инфляция составляет 3,2%», — подытожил Пендзин.
Международный валютный фонд обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. В 2024 году ожидается незначительная девальвация. С 2025 года курс доллара по отношению к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году переступит отметку в 50 гривен за доллар.
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