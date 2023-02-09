Переселенцы в январе получили 6,2 млрд грн на проживание — Finance.ua
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Переселенцы в январе получили 6,2 млрд грн на проживание

Казна и Политика
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Переселенцы в январе получили 6,2 млрд грн на проживание
Переселенцы в январе получили 6,2 млрд грн на проживание
В январе 2023 года на проживание внутриперемещенным лицам было начислено помощи на общую сумму более 6,2 млрд грн.
Количество внутренне перемещенных лиц в результате полномасштабного вторжения россии в Украину достигает более 4,8 млн человек. Речь идет только о гражданах, которые подали заявления на регистрацию, отметили в Министерстве социальной политики.
По данным Информационно-вычислительного центра Министерства социальной политики Украины, который после начала полномасштабного вторжения обеспечивает централизованную выплату пособия на проживание ВПЛ, в январе 2023 года стали на учет ВПЛ (в том числе переместились повторно) более 100 тыс. человек, а вернулись домой и снялись с учета — более 53 тыс. человек.
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Пособие на проживание для ВПЛ предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах в следующих размерах:
  • для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;
  • для других лиц — 2000 грн.
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Заявление на пособие на проживание можно подать дистанционно через приложение «Дія» или лично через органы социальной защиты населения, уполномоченное лицо общины или ЦПАУ.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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