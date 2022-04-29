Переселенцы получат в Киеве 4500 грн от Красного Креста: какие документы нужны — Finance.ua
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Переселенцы получат в Киеве 4500 грн от Красного Креста: какие документы нужны

Сегодня 17:00Казна и Политика
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Самые уязвимые категории населения из числа внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавшихся в столице после 24 февраля 2022 года, могут получить сертификат на покупки в сети «Сільпо».
Получить ваучеры (которыми можно рассчитаться в сети супермаркетов по всей территории Украины) могут внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в г. Киеве (первый этап программы), а именно:
  • люди с инвалидностью I группы; документы — при себе иметь: паспорт, идентификационный код, справку о статусе перемещенного лица, справку о назначении группы инвалидности;
  • семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет); документы — при себе иметь: паспорт, справка перемещенного лица, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справка о назначении группы инвалидности;
  • семьи, имеющие троих и более детей (до 16 лет); документы — при себе иметь: паспорт, справки перемещенного лица, идентификационный код, свидетельства о рождения детей;
  • семьи, которые имеют на содержании и воспитании ребенка сироту (до 16 лет); документы — при себе иметь: паспорт, справка перемещенного лица, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, распоряжение об опекунстве;
  • люди с инвалидностью (инвалид І группы) получат 3 сертификата по 500 грн (1500 грн);
  • семьи указанные из перечня категорий получателей получают 9 сертификатов по 500 грн (4500 грн).
Как будет работать. «Ваучер на 500 гривен будет работать таким образом: если товаров в чеке будет, например, на 510 гривен, то человека попросят доплатить 10 гривен, а если на 480, то 20 гривен сдачи не дадут», — объясняет глава Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины Татьяна Гоенко.
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По материалам: Вечірній Київ
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