Переселенцы массово сталкиваются с невыплатой средств на проживание — Finance.ua

Переселенцы массово сталкиваются с невыплатой средств на проживание Вчера 19:45 — Казна и Политика

Переселенцы массово сталкиваются с невыплатой средств на проживание

В Офис Омбудсмана часто обращаются внутренне перемещенные лица, которые не получают причитающихся им выплат на проживание.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства.

«Так, только в течение января по результатам рассмотрения 316-ти обращений было возобновлено право на такие выплаты для 277 ВПЛ», — отмечают в Офисе Омбудсмана.

В чем причины

Наиболее распространенными причинами неполучения пособия на проживание ВПЛ называют техническую неисправность в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) и выявление ошибки в персональных данных получателя, данных номера банковского счета (по стандарту IBAN) или категории получателя (трудоспособное лицо, ребенок, лицо с инвалидностью).

Как действовать переселенцу

Если после подачи заявления через месяц оно не было получено, переселенцам следует обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением по месту состояния на учете ВПЛ.

Если решить проблему не удалось, нужно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;

на горячую линию: 0800501720;

по тел. 044-299-74-08.

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Українські Новини По материалам:

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