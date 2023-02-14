Переселенцы массово сталкиваются с невыплатой средств на проживание — Finance.ua
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Переселенцы массово сталкиваются с невыплатой средств на проживание

Казна и Политика
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Переселенцы массово сталкиваются с невыплатой средств на проживание
Переселенцы массово сталкиваются с невыплатой средств на проживание
В Офис Омбудсмана часто обращаются внутренне перемещенные лица, которые не получают причитающихся им выплат на проживание.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства.
«Так, только в течение января по результатам рассмотрения 316-ти обращений было возобновлено право на такие выплаты для 277 ВПЛ», — отмечают в Офисе Омбудсмана.

В чем причины

Наиболее распространенными причинами неполучения пособия на проживание ВПЛ называют техническую неисправность в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) и выявление ошибки в персональных данных получателя, данных номера банковского счета (по стандарту IBAN) или категории получателя (трудоспособное лицо, ребенок, лицо с инвалидностью).

Как действовать переселенцу

Если после подачи заявления через месяц оно не было получено, переселенцам следует обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением по месту состояния на учете ВПЛ.
Если решить проблему не удалось, нужно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:
  • по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • на горячую линию: 0800501720;
  • по тел. 044-299-74-08.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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