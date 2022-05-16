Переселенцы дополнительно получат от международных организаций около 10 млрд гривен — Finance.ua
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Переселенцы дополнительно получат от международных организаций около 10 млрд гривен

Сегодня 09:45Казна и Политика
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Украина ведет переговоры с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные выплаты переселенцам из наиболее уязвимых групп людей. Уже есть договоренность о 9,6 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Как отметили в пресс-службе, такие группы были выделены еще во время пандемии COVID-19 в результате тщательного анализа. Это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, пожилые люди с низкими доходами и другие. Каждую из них берет на себя та или иная международная организация и предоставляет им денежную выплату.
«Об осуществлении дополнительных государственных денежных выплат мы договорились с такими международными организациями, как ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа, Международный Комитет Красного Креста, Международная организация по миграции. Сейчас согласованы программы на общую сумму 9,6 млрд гривен», — сказала министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, за счет этих средств более 2 млн человек из наиболее уязвимых категорий, пострадавших в результате войны, получат выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен в месяц сроком от 1 до 3 месяцев.
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По материалам: РБК-Україна
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