Переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты за коммуналку и жилье: о чем идет речь — Finance.ua
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Переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты за коммуналку и жилье: о чем идет речь

Личные финансы
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Верховная Рада предлагает освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного поселения.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте ВР.
Сейчас закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» гарантирует ВПЛ право на безвозмездное временное проживание при условии оплаты стоимости коммунальных услуг в течение 6 месяцев с момента постановки на учет ВПЛ.
То есть после истечения 6 месяцев владельцы имущества имеют право требовать плату за проживание в местах компактного поселения (городках из сборных модулей, общежитиях, оздоровительных лагерях, домах отдыха, санаториях, пансионатах, гостиницах и тому подобное).
Законопроектом предлагается на период действия военного положения закрепить:
  • бесплатное временное проживание ВПЛ в местах их компактного поселения;
  • бесплатное предоставление жилищно-коммунальных услуг в местах компактного поселения;
  • отменить ограничения по сроку бесплатного временного проживания ВПЛ в местах их компактного поселения.

Справка Finance.ua:

  • в случае нарушения закона украинцев-переселенцев могут лишить статуса ВПЛ и выплат от государства;
  • в случае изменения места жительства, переезда в другую местность или регион заявитель обращается за справкой в уполномоченный орган по месту фактического проживания/пребывания, а справка, которая была ему выдана ранее, изымается;
  • украинцы, которые предоставили убежище переселенцам (внутренне перемещенным лицам — ВПЛ), могут получить средства от Общества Красного Креста Украины. Размер компенсации составляет 14,77 грн за человека на сутки, 450 грн за человека на месяц.
По материалам:
РБК-Україна
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