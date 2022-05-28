Переселенцам выплатили уже 4,5 миллиона пособий на железнодорожных вокзалах — Finance.ua
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Переселенцам выплатили уже 4,5 миллиона пособий на железнодорожных вокзалах

Сегодня 10:47Личные финансы
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Переселенцам выплатили уже 4,5 миллиона пособий на железнодорожных вокзалахПереселенцам выплатили уже 4,5 миллиона пособий на железнодорожных вокзалах
Более 1,8 тысяч переселенцев из эвакуационных поездов получили 4,5 миллиона гривен помощи от государства.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Уже в поезде работники Укрзализныци фиксируют данные о пассажирах и сразу передают эту информацию Укрпочте для офорчения выплат. Пока услугой можно воспользоваться на вокзалах Львова и Днепра, но впоследствии перечень мест расширится», — сообщил министр.

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Вскоре к программе должны присоединиться вокзалы Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов.
Напомним, «Укрпочта» в сотрудничестве с «Укрзализныцей» предоставляет беженцам денежные выплаты от государства прямо на вокзале. Украинцы, выезжающие из зоны ведения боевых действий, смогут получить от государства денежную компенсацию при эвакуации — по 2 тыс. грн каждому взрослому и по 3 тыс. грн — на каждого ребенка или человека с инвалидностью.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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