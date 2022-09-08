Переселенцам в Запорожье доступна экстренная денежная помощь — Finance.ua

Переселенцам в Запорожье доступна экстренная денежная помощь Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Внутренне перемещенные лица, которые эвакуировались в Запорожье, могут получить экстренную денежную помощь от благотворительного фонда «Каритас Запорожье».

Об этом сообщает social.com.uа

Как сообщили в пресс-службе фонда, получение средств предусмотрено программой «Человеческое достоинство».

Кто именно может получить помощь

Внутренне перемещенные лица, которые эвакуировались из зоны боевых действий или оккупации с 24 февраля 2022 года и отвечают одному из критериев уязвимости:

— люди с инвалидностью

— одинокие пожилые люди (от 60 лет);

— одинокие родители/опекуны, проживающие вместе с детьми;

— беременные/кормящие матери (детей до 2 лет);

— тяжелобольные.

О какой помощи идет речь

Фонд предоставляет единовременную помощь в размере 6600 грн на одного члена семьи, но максимум — на четырех членов семьи.

Как зарегистрироваться на получение помощи

Регистрация на получение помощи проходит в офисе фонда «Каритас Запорожье» по адресу: ул. Семафорная, 8 (во дворе возле синих палаток) с понедельника по пятницу с 9.30 до 16.00. Для регистрации необходимо предъявить:

— паспорт с регистрацией на территории, где проходят боевые действия или находятся в оккупации;

— налоговый номер;

— документы членов семьи;

— справку с IBAN своей банковской карты.

В случае получения продуктовой помощи, зарегистрироваться на денежную сумму можно минимум через месяц. А в случае получения финансовой помощи от других благотворительных организаций повторно можно регистрироваться только через три месяца (если вы получали всю сумму 6600 грн сразу) или через месяц, если выплата была помесячной (по 2200 грн).

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам:

050 371 09 05; 050 371 09 35; 050 371 08 36; 0 800 336 734 (звонки бесплатные).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.