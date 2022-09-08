Переселенцам в Запорожье доступна экстренная денежная помощь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Переселенцам в Запорожье доступна экстренная денежная помощь

Казна и Политика
29
Внутренне перемещенные лица, которые эвакуировались в Запорожье, могут получить экстренную денежную помощь от благотворительного фонда «Каритас Запорожье».
Об этом сообщает social.com.uа.
Как сообщили в пресс-службе фонда, получение средств предусмотрено программой «Человеческое достоинство».
Кто именно может получить помощь
Внутренне перемещенные лица, которые эвакуировались из зоны боевых действий или оккупации с 24 февраля 2022 года и отвечают одному из критериев уязвимости:
— люди с инвалидностью
— одинокие пожилые люди (от 60 лет);
— одинокие родители/опекуны, проживающие вместе с детьми;
— беременные/кормящие матери (детей до 2 лет);
— тяжелобольные.
О какой помощи идет речь
Фонд предоставляет единовременную помощь в размере 6600 грн на одного члена семьи, но максимум — на четырех членов семьи.
Как зарегистрироваться на получение помощи
Регистрация на получение помощи проходит в офисе фонда «Каритас Запорожье» по адресу: ул. Семафорная, 8 (во дворе возле синих палаток) с понедельника по пятницу с 9.30 до 16.00. Для регистрации необходимо предъявить:
— паспорт с регистрацией на территории, где проходят боевые действия или находятся в оккупации;
— налоговый номер;
— документы членов семьи;
— справку с IBAN своей банковской карты.
В случае получения продуктовой помощи, зарегистрироваться на денежную сумму можно минимум через месяц. А в случае получения финансовой помощи от других благотворительных организаций повторно можно регистрироваться только через три месяца (если вы получали всю сумму 6600 грн сразу) или через месяц, если выплата была помесячной (по 2200 грн).
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам:
050 371 09 05; 050 371 09 35; 050 371 08 36; 0 800 336 734 (звонки бесплатные).

Большое обновление Дії: пенсионные, виды на жительство, шеринг техпаспорта и прочее

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.