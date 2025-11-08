Пересечение границы временно невозможно: оформление граждан в обоих направлениях приостановлено 08.11.2025, 14:17

Пересечение границы временно невозможно: оформление граждан в обоих направлениях приостановлено

На всей границе Украины временно приостановлены пропускные операции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечают в ГНСУ, причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни.

«Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется», — говорится в сообщении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.