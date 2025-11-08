Пересечение границы временно невозможно: оформление граждан в обоих направлениях приостановлено
На всей границе Украины временно приостановлены пропускные операции.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечают в ГНСУ, причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни.
«Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется», — говорится в сообщении.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина ввела новые санкции против чиновников рф и российских издательств
Трамп пообещал выплатить каждому американцу по 2 тысячи долларов с доходов от пошлин
Украинцы не верят в скидки к Черной пятнице — результаты опроса
Кабмин отсрочил введение Э-акциза на год
Стоимость аренды жилья в Варшаве снова выросла
Что такое финансовый чекап, и как его провести